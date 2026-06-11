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Gimnasia quiere dar otro paso hacia el título y Quimsa busca reaccionar en Comodoro

Gimnasia, que lidera la serie por 2-0 tras sendos triunfos en Santiago del Estero, recibirá desde las 21 a Quimsa, por las Finales de la Liga Nacional.

11 de junio 2026 · 09:50hs
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Gimnasia quiere dar otro paso hacia el título y Quimsa busca reaccionar en Comodoro

Las Finales de la Liga Nacional de Básquetbol cambiarán este jueves de escenario. Después de los dos primeros capítulos disputados en Santiago del Estero, la serie se trasladará a Comodoro Rivadavia, donde Gimnasia y Esgrima intentará aprovechar el impulso de sus dos victorias consecutivas para quedar a un paso de la consagración.

Desde las 21, en el Socios Fundadores, el conjunto patagónico recibirá a Quimsa en el tercer juego de la definición, con ventaja de 2-0 en una serie que se disputa al mejor de siete partidos.

Gimnasia golpeó primero y llega con confianza

Pocos imaginaban un arranque tan favorable para Gimnasia. Sin embargo, el equipo dirigido por Pablo Favarel logró quedarse con los dos encuentros disputados en el estadio Ciudad y regresó al sur con una ventaja que puede resultar determinante.

En el primer partido se impuso por 82 a 73, apoyado en una actuación colectiva de alto nivel y una defensa que logró neutralizar varias de las principales armas ofensivas de Quimsa.

Dos días más tarde volvió a festejar, esta vez por un ajustado 80 a 79, en un duelo cargado de dramatismo donde llegó a remontar una desventaja de doble dígito para terminar celebrando sobre el cierre.

Ahora tendrá la posibilidad de jugar ante su gente y extender una notable racha como local, ya que todavía no perdió en Comodoro Rivadavia durante estos playoffs.

Quimsa necesita reaccionar

La situación es completamente diferente para la Fusión. El equipo de Lucas Victoriano dejó escapar los dos partidos en casa y está obligado a responder para no quedar contra las cuerdas.

Más allá del resultado adverso, Quimsa cuenta con un plantel experimentado y con jugadores acostumbrados a este tipo de definiciones, por lo que todavía mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el campeonato.

El desafío será recuperar solidez, encontrar mejores porcentajes ofensivos y volver a imponer el ritmo que lo convirtió en uno de los equipos más dominantes de la temporada.

Un partido que puede marcar la serie

El tercer punto aparece como uno de los más importantes de toda la final. Si Gimnasia vuelve a ganar, quedará 3-0 y con la posibilidad de cerrar la serie en el cuarto encuentro.

Por el contrario, si Quimsa consigue descontar, recuperará la confianza y volverá a instalar la incertidumbre en una definición que parecía comenzar a inclinarse para el lado patagónico.

Los datos del partido

Finales de la Liga Nacional – Juego 3

Gimnasia y Esgrima (2) vs. Quimsa (0)

Hora: 21.00

TV: TyC Sports 2

Árbitros: Pablo Estévez, Juan José Fernández y Julio Dinamarca.

Historial

Se enfrentaron en 53 oportunidades por Liga Nacional, con ventaja para Quimsa, que acumula 35 victorias contra 18 de Gimnasia.

En la fase regular de esta temporada repartieron triunfos:

Gimnasia 86 – Quimsa 78 (en Comodoro Rivadavia)

Quimsa 92 – Gimnasia 82 (en Santiago del Estero)

Ahora, con la serie final instalada en el Socios Fundadores, el Mens Sana buscará dar otro golpe histórico ante su público, mientras que la Fusión intentará volver a ponerse de pie para seguir soñando con el campeonato.

Gimnasia Quimsa Liga Nacional
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