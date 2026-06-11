Comienza la fecha 13 del torneo Apertura José Luis Burtovoy

Este viernes, con un cotejo en Recreo, comenzará una nueva fecha de la máxima categoría de Liga Santafesina de Fútbol, que culminará el sábado con el grueso de la programación

La Liga Santafesina de Fútbol avanza a paso firme en la segunda etapa de competición. El Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy jugará desde este viernes 12 la fecha 13 de un certamen que está ofreciendo una dura lucha en la cima del certamen. Es importante destacar que con motivo de disputarse el torneo de fútbol infantil El Lobito, organizado por Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, el cruce del Pistolero contra La Salle Jobson queda postergado y sujeto a reprogramación. El puntero La Perla se presente el sábado de local frente a Unión, mientras que los escoltas, los elencos de San Justo, jugarán en condición de visitante.

La acción de la decimotercera fecha se pondrá en marcha este viernes 12 de junio a partir de las 21.30, en el estadio Lolo Bossio de la ciudad de Recreo, cuando Nobleza reciba a Náutico El Quillá. Con campañas similares y la misma cantidad de puntos, la Vizcachera y el Tiburón se medirán en un cotejo que promete mucha intensidad y de dientes apretados en el norte del departamento La Capital.

El elenco local conducido por el Gringo Mario Donetti viene de caer ante Sanjustino en barrio Mataderos por 4 a 1 e irá en busca de la recuperación, mientras que la escuadra visitante que tiene como responsable técnico a Martín Patita Mazzoni, el elenco del sur de la ciudad, cayó en cancha de Ciclón Racing, frente a Independiente de Santo Tomé por 2 a 1.

El sábado 13 se completará la fecha del certamen principal liguista con cruces más que atractivos. El puntero La Perla del Oeste recibirá a Unión de Santa Fe, mientras que los escoltas, que son los elencos de San Justo, se presentarán en la capital provincial. Sanjustino visitará a Independiente de Santo Tomé, y Colón de San Justo a Sportivo Guadalupe en el estadio Eladio Romeo Rosso.

Otro de los que está en la conversación, como es La Salle Jobson, finalmente no jugará su cotejo ante Gimnasia y Esgrima, ya que en principio se iba a adelantar, atendiendo a que el Gigante de Ciudadela será escenario del torneo de fútbol infantil El Lobito, pero será reprogramado.

Otro de los elencos que está haciendo una buena campaña es Colón de Santa Fe, quien en el predio 4 de Junio, será anfitrión de Nacional, mientras que en la autopista, Ateneo Inmaculada, será anfitrión de Juventud Unida de Candioti. En barrio Roma, Newell´s jugará frente a Las Flores II, y en la costa santafesina, Ciclón Norte se medirá con Universidad del Litoral. Además, Academia Cabrera jugará con Deportivo Santa Rosa y Ciclón Racing con Cosmos.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 32; Sanjustino y Colón de San Justo 29; La Salle Jobson 24, Sportivo Guadalupe 23, Colón 20, Juventud Unida 17, Ciclón Racing 16, Unión 15; El Quillá, Ciclón Norte, Universidad, Independiente y Nobleza 14; Ateneo Inmaculada 13, Gimnasia y Esgrima 12; Cosmos, Academia Cabrera, Nacional y Newell´s 11, Las Flores 10 y Deportivo Santa Rosa 6.

Determinaciones del tribunal de disciplina

El tribunal de disciplina de la Liga Santafesina tomó algunas determinaciones. Respecto al partido que Nacional le estaba ganando a Deportivo Santa Rosa por 1 a 0 con gol de Javier Salinas, el árbitro Leandro Vivas recibió la agresión por parte de un jugador visitante, que determinó la suspensión. Atento a ello fue sancionado por el término de un año el jugador de La Casita, Ricardo Acosta, y se mantuvo la suspensión provisoria de la asistencia de público de la parcialidad de Deportivo Santa Rosa para los partidos oficiales. También fue sancionado el director técnico Gonzálo Fernández por un año y medio de suspensión. Además fueron suspendidos Juan Carlos Acosta de Ciclón Norte Cayastá por el término de ocho meses, y cinco partidos a los entrenadores Luciano Vera y Franco Escalante.