Se viene una desafiante jornada en el Regional del Litoral

Por la 8° fecha del interuniones litoraleño, Santa Fe Rugby visitará a Rowing en la Tortuguita, mientras que CRAI será anfitrión de Gimnasia de Rosario

Santa Fe Rugby viene de ganar el clásico y ahora por la 8° fecha del Torneo Regional del Litoral visitará a Rowing en la Tortuguita.

Tras un fin de semana signado por la atención que generó el clásico que Santa Fe Rugby Club le ganó a CRAI por 31 a 27 en Sauce Viejo y que tuvo como detalle el Trofeo de la Amistad, ahora se viene la 8° fecha del Top 10 en el Regional del Litoral. Los dos representantes de la Unión Santafesina de Rugby tendrán que afrontar duros compromisos.

El Santa irá a la Tortuguita a visitar al Paraná Rowing Club, mientras que los Gitanos serán anfitriones de Gimnasia y Esgrima de Rosario. En el segundo estamento, se destaca el cruce entre CRAR y Alma Juniors en Rafaela, y en el caso de Universitario, jugará ante la fusión de los elencos de San Nicolás.

El clásico en la óptica del capitán del ganador

Santa Fe Rugby Club se quedó con el clásico al vencer a CRAI en Sauce Viejo por 31 a 27. El presente de Santa Fe Rugby Club es muy bueno, ya que está prendido en el podio de la tabla del interuniones litoraleño, pero también está cumpliendo una gran campaña en el Torneo del Interior.

A lo deportivo hay que sumarle el crecimiento que ha tenido en lo institucional, es decir, contar con una cancha principal de primer nivel, con iluminación de alta calidad y tribunas acordes a la convocatoria que tiene los fines de semana, y que le permitieron ser escenario de grandes competencias. También se adquirió recientemente una propiedad lindera que se utiliza como dormis para recibir equipos visitantes, y el gran desafío, la cancha hockey de agua. El 20 de diciembre venidero se estarán cumpliendo 40 años de vida, y un presente para destacar.

image Los Gitanos serán anfitriones del siempre complicado Gimnasia y Esgrima de Rosario.

"El clásico son partidos con muchos nerviosismo, el color de afuera por ahí te lleva a cometer errores, pero bueno, se disfruta. Creo que fue un partidazo, ellos con su propuesta, nosotros con la nuestra. La verdad es que ellos son un gran equipo. Sabíamos que iba ser durisimo. Con lo cual estamos muy contentos por la victoria que logramos" señaló el capitán Santiago Quirelli.

El medio scrum de la escuadra Tricolor manifestó que "el tema del trofeo de la amistad, es algo muy lindo, que se dio, el clima previo. Estadísticamente creo que empezamos perdiendo y terminamos así alambrando, y nos lo terminamos llevando. Entonces un poco la filosofía del equipo, no entregarse nunca, e ir a buscar siempre más".

"Fue una semana previa bastante especial, distinta, y creo que a partir de ahora serán siempre diferentes. Entonces yo le agradecí mucho a Gonza Fernández como a Fede Passadore por esa iniciativa. A la familias, son un ejemplo, porque son un ejemplo para los dos clubes" resaltó el referente de la escuadra de Sauce Viejo.

En cuanto al presente del equipo, con buen rendimiento en el Interior, y también en el Regional, el Rata, sostuvo que "si la verdad que vamos bien, pero la cuestión es que hay que ir partido a partido. Lo estamos disfrutando un montón. Vamos a ir viendo qué pasa, pero tenemos que tener los pies en la tierra y seguir entrenando para cumplir con los objetivos que nos propusimos".

image Santiago Quirelli, capitán de SFRC, destacó el buen presente del equipo.

Una nueva jornada en el Regional litoraleño

En la 8° jornada del Top 10 del Regional del Litoral, a las 16, en la sección la Tortuguita, Santa Fe Rugby visitará a Paraná Rowing Club con el control del mendocino Francisco Nanclares, referee de la Unión de Rugby de Cuyo, mientras que en la autopista, CRAI recibirá al siempre duro Gimnasia y Esgrima de Rosario. Por su parte, Universitario de Rosario jugará con Old Resian con el arbitraje de Federico Longobardi, y Jockey de Venado Tuerto lo hará con Estudiantes de Paraná con el control del santafesino Joaquín Zapata. El clásico entre Jockey Club y Duendes en Fisherton tendrá como referee al santafesino Facundo Gorla.

En relación a la 7° fecha de la Segunda División, en el departamento General López, La Salle Jobson visitará a Pampas de Rufino con el control del rosario Pablo Solari, Cha Roga viajará al norte de la provincia de Buenos Aires para medirse con Gimnasia y Esgrima de Pergamino, y en el departamento Castellanos, CRAR recibirá a Alma Juniors de Esperanza con el control de Fernando De Feo. En barrio Las Delicias de la capital provincial, Universitario de Santa Fe jugará con Regatas & Belgrano de San Nicolás (Fernando Sánchez), y Provincial con Caranchos (Carlos Poggi).