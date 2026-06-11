Unión sigue de cerca a una de las joyas de Boca para reforzar su mediocampo

En Buenos Aires, un importante portal vinculado a Boca, da cuenta que Unión va a la carga por un volante, que es una de las joyitas del club.

Mientras la dirigencia de Unión trabaja en la conformación del plantel para el segundo semestre, comenzó a tomar fuerza el nombre de un joven futbolista de Boca que podría transformarse en una de las apuestas del mercado de pases rojiblanco. Se trata de Camilo Rey Domenech, volante central de apenas 20 años, considerado como uno de los proyectos más importantes surgidos de las inferiores xeneizes.

Según trascendió en las últimas horas y fue informado por el portal Planeta Boca Juniors, el Tatengue tiene al mediocampista en carpeta y analiza la posibilidad de incorporarlo para afrontar la segunda parte de la temporada, en una búsqueda orientada a sumar juventud, dinámica y proyección a una zona clave del campo.

Un talento que busca continuidad, ¿en Unión?

Rey Domenech llegó a ser señalado como una de las grandes apariciones de Boca durante los últimos años. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 no logró consolidarse en el plantel profesional y su participación fue reducida.

En el Torneo Apertura apenas disputó dos encuentros y acumuló 75 minutos en cancha, mientras que también tuvo actividad en la Reserva, donde sumó ocho partidos y dos asistencias en la Copa Proyección.

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A lo largo de 2025 había logrado una mayor presencia en Primera, con cinco encuentros en el campeonato local, una presentación por Copa Argentina y otra por Copa Libertadores, aunque sin terminar de afianzarse entre las principales alternativas del equipo.

Esa falta de continuidad podría abrirle la puerta a una salida en busca de minutos y protagonismo.

Unión aparece en escena

La posibilidad de recalar en Santa Fe surge como una alternativa atractiva para todas las partes. Unión viene trabajando en la renovación de su mediocampo y considera que el juvenil de Boca podría aportar frescura y calidad en una posición donde busca ampliar variantes.

Por ahora no existe una propuesta formal, aunque Boca ya no tendría la postura inflexible que mantuvo en mercados anteriores respecto al futuro del volante.

De hecho, meses atrás Platense intentó incorporarlo para afrontar la Copa Libertadores 2026, pero desde La Ribera frenaron cualquier posibilidad de salida. Hoy el escenario parece diferente y el club estaría dispuesto a escuchar ofertas por varios futbolistas con escaso rodaje.

Un perfil que encaja en la búsqueda rojiblanca

Nacido el 10 de marzo de 2006 en Pilar, Rey Domenech se desempeña como volante central y es valorado por su capacidad técnica, su lectura del juego y su criterio para distribuir el balón.

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Aunque todavía no logró asentarse en la Primera de Boca, acumula 40 partidos oficiales entre las distintas categorías de la institución, con dos asistencias y una importante experiencia formativa en uno de los clubes más exigentes del continente.

En Unión observan con atención la situación y podrían avanzar en los próximos días. El mercado recién comienza, pero el nombre de Camilo Rey Domenech ya empezó a sonar con fuerza en Santa Fe como una posible incorporación de futuro y presente, sobre todo ante la inminente venta de Rafael Profini al Metalist de Ucrania.