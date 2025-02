Gimnasia busca un poco de aire contra Español en la Copa Argentina

Gimnasia (LP), que no arrancó bien el Apertura, se medirá ante Deportivo Español por los 32vos de final de la Copa Argentina. Arranca a las 21.30 en Quilmes

Gimnasia atraviesa un pésimo inicio de año luego de dos buenos resultados en Uruguay, en el marco de los amistosos de la Serie Río de la Plata. Tras las caídas con Instituto, 3-0 en Córdoba, y con San Lorenzo, 2-0 en el Bosque, fue destituido Marcelo Méndez de la dirección táctica del equipo y Fernando Zaniratto se hizo cargo interinamente. Vienen de caer 2-0 con Independiente en Avellaneda y es, junto a Aldosivi y Vélez, uno de los equipos que no sumaron en 2025.

Deportivo Español finalizó el Clausura 2024 con dos victorias consecutivas: 2-0 ante General Lamadrid y 3-0 vs. Muñiz; pero no tuvo competencia oficial desde principio de diciembre. El equipo de Apuzzo terminó séptimo en el Apertura y segundo en el Clausura de la Primera. C.

Probables formaciones

Gimnasia (LP): Luis Ingolotti; Juan de Dios Pintado, Leonardo Morales, Gastón Suso, Matías Melluso; Pablo De Blasis, Martín Fernández, Lucas Castro; Manuel Panaro, Rodrigo Castillo, Júnior Moreno. DT: Fernando Zaniratto.

Deportivo Español: Neyder Aragón; Ricardo Cabrera, Sebastián De Luca, Santiago López; Elías Barraza, Ezequiel Cohen, Daian Vocos, Emir Ham; Nicolás Ríos, Gonzalo Vivanco, Cristian Barrios. DT: Néstor Apuzzo.

Hora de inicio: 21.30

Televisa: TyC Sports

Árbitro: Franco Acita

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes