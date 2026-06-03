Colón le muestra la puerta de salida a Facundo Castro

El delantero quedó afuera de la delegación que viajó a Isidro Casanova para enfrentar a Almirante Brown y su continuidad en Colón parece estar llegando a su fin.

La ausencia de Facundo Castro entre los convocados para el partido frente a Almirante Brown no pasó inadvertida. Lejos de tratarse de una cuestión física o disciplinaria, la decisión volvió a dejar en evidencia que el delantero perdió terreno en la consideración de Ezequiel Medrán y que su ciclo en Colón parece estar transitando sus últimos capítulos.

El atacante arribó al Sabalero en el mercado de pases de mitad de 2025 procedente de Melgar de Perú, luego de haber sido una de las figuras de Nueva Chicago durante la temporada 2024. Su llegada generó expectativas importantes, ya que se trataba de un futbolista que había mostrado capacidad goleadora y experiencia en la categoría. Sin embargo, nunca logró consolidarse en Santa Fe.

Números que no terminaron de convencer de Castro en Colón

Desde su desembarco en Colón, Castro estuvo lejos del rendimiento que había exhibido en Mataderos. Durante la temporada 2025 disputó 13 partidos en la Primera Nacional, marcó apenas un gol y sumó 948 minutos en cancha.

En lo que va de 2026, su participación fue todavía más reducida: ocho encuentros y apenas 203 minutos, casi siempre ingresando desde el banco de suplentes.

La falta de continuidad y la escasa incidencia ofensiva terminaron por relegarlo en la consideración del cuerpo técnico, que en los últimos compromisos comenzó a optar por otras variantes para la delantera.

La decisión de no incluirlo siquiera entre los viajeros para visitar a Almirante Brown parece marcar un punto de quiebre definitivo.

Atlético de Rafaela aparece en escena para Facundo Castro

Mientras su futuro en Colón se diluye, comenzaron a surgir alternativas para continuar su carrera. Una de las posibilidades más firmes sería Atlético de Rafaela, club que ya incorporó al exsabalero Federico Jourdan y que busca reforzar su plantel para la segunda parte del año.

La salida de Castro no solo liberaría un lugar dentro del plantel profesional, sino que también significaría un importante alivio para la economía rojinegra debido al elevado salario que percibe el delantero.

Pero Castro no sería el único nombre que podría abandonar la institución durante este mercado.

Lucas Cano tendría sobre la mesa una propuesta procedente del fútbol peruano, mientras que otros futbolistas también aparecen con escasas posibilidades de continuidad.

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Entre ellos figuran Nicolás Thaller, que dejó de concentrar en los últimos encuentros, Tomás Giménez, quien tiene contrato hasta diciembre pero tampoco forma parte de las prioridades del cuerpo técnico, y el uruguayo Emanuel Beltrán, que pretende encontrar un destino donde pueda tener más protagonismo.

Todo indica que Colón iniciará una etapa de reestructuración en su plantel, buscando reducir costos, liberar fichas y darle forma a un grupo más acorde a las necesidades futbolísticas de Medrán para afrontar la segunda parte de la Primera Nacional.