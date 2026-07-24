Tensión en barrio Candioti Sur: un hombre se atrincheró durante más de una hora junto con su familia

Un hombre se atrincheró en un departamento ubicado sobre Alvear al 3300, en la ciudad de Santa Fe, luego de que la Policía llegara con una orden de internación. Tras más de una hora de negociación, fue trasladado al hospital. Intervinieron efectivos de la PAT, el GOE, el Cobem y el 107

Un hombre se atrincheró en una vivienda de barrio Candioti con su familia

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este viernes en un edificio ubicado sobre Alvear al 3300 , entre Ituzaingó y Balcarce , en barrio Candioti, cuando un hombre se atrincheró en un departamento y obligó al despliegue de un importante operativo de seguridad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional I , de la Policía de Acción Táctica (PAT) , un negociador del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) , además de una ambulancia del Cobem y otra del servicio de emergencias 107 .

La intervención comenzó por una orden de internación

El episodio se inició cuando personal policial y sanitario se presentó en la vivienda, donde residen los padres del hombre, para cumplir con una orden de internación.

En una primera instancia llegó la ambulancia que iba a realizar el traslado, acompañada por efectivos policiales. Sin embargo, la situación se complicó cuando el hombre decidió encerrarse en el departamento y negarse a salir, lo que motivó el refuerzo del operativo con unidades tácticas y un negociador especializado.

Durante más de una hora se desarrolló un trabajo de diálogo para lograr una resolución sin violencia.

El negociador del GOE logró destrabar la situación

Con la intervención del negociador del GOE, el procedimiento avanzó favorablemente y finalmente el hombre aceptó ser trasladado a un centro de salud.

Fuentes presentes en el lugar indicaron que el operativo concluyó sin que se registraran personas lesionadas y que el resto de los integrantes de la familia se encontraba en buen estado de salud.

Vecinos señalaron antecedentes de episodios similares

Mientras se desarrollaba el procedimiento, vecinos del edificio señalaron que no sería la primera vez que debían convivir con situaciones de este tipo. "Ya hubo otros momentos en que también se habían hecho reclamos de esa gente porque aparentemente el muchacho tiene problemas de adicciones y era una persona muy violenta; pateaba las puertas, los insultaba, hacía cosas", relató uno de los vecinos a la prensa.

El mismo vecino sostuvo que existían reclamos reiterados por parte de otros habitantes del edificio, aunque aclaró que no podía confirmar si en alguna oportunidad hubo agresiones físicas.

El operativo finalizó sin heridos

Tras más de una hora de intervención, el operativo concluyó con el traslado del hombre al hospital, mientras que sus padres y el resto de la familia permanecían en buen estado de salud.

La actuación coordinada entre la Policía de Santa Fe, el GOE, la PAT y los servicios de emergencias permitió resolver el episodio sin mayores consecuencias.

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