Gimnasia y Tiro batió por penales a Gimnasia (M) y sigue adelante en la Copa Argentina

Gimnasia (M) cayó por penales ante Gimnasia y Tiro 4-3 tras empatar 0-0 en los 90' y se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina

Gimnasia (M) cayó por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina . El encuentro entre el Lobo y el Albo se jugó en el estadio de Los Andes, terminó igualado sin goles y los salteños ganaron 4 a 3 en la definición y jugarán en 16avos de final frente a Vélez.

En un estadio semi vacío, el partido fue más friccionado que bien jugado y a los dos les costó generar jugadas de peligro. La más clara la tuvo Mondino, pero no pudo definir con certeza en los minutos finales del primer tiempo.

Con lluvia, los dos equipos salieron al complemento a buscar el pasaje a la próxima ronda y Franco mandó a la cancha a Cingolani y Rodríguez por Sabatini y Fernández.

Aunque el Lobo no jugó bien, siempre dio la sensación de estar más cerca de la victoria y para buscar el gol de la clasificación entraron Módica y Ceballos. Finalmente el gol no llegó (Ferreyra se perdió una chance clara) y todo se definió por penales.

Allí le atajaron los dos primeros penales al Lobo (Cortez y Cingolani), Petruchi detuvo el segundo de los salteños, Recalde igualó la serie 1 a 1, resultado que se mantuvo cuando Guanini remató por arriba del travesaño.

Luego, a Ceballos también le atajaron su remate, Villarreal puso arriba a Gimnasia y Tiro, Módica marcó el 2 a 2 y el ex Godoy Cruz Walter Montoya convirtió, pero el gol fue inválido porque se resbaló y hubo doble toque.

Cumplida la serie de 5 disparos Mortadela Rodríguez puso por primera vez arriba al Lobo, pero los salteños igualaron (3 a 3), Mondino remató por arriba del travesaño y Galetto sentenció la clasificación de Gimnasia y Tiro.

El resume de Gimnasia (M) y Gimnasia y Tiro