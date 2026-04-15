Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia y Tiro

Gimnasia y Tiro batió por penales a Gimnasia (M) y sigue adelante en la Copa Argentina

Gimnasia (M) cayó por penales ante Gimnasia y Tiro 4-3 tras empatar 0-0 en los 90' y se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina

15 de abril 2026 · 18:14hs
Gimnasia y Tiro batió por penales a Gimnasia (M) y sigue adelante en la Copa Argentina

@gytoficial

Gimnasia (M) cayó por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina. El encuentro entre el Lobo y el Albo se jugó en el estadio de Los Andes, terminó igualado sin goles y los salteños ganaron 4 a 3 en la definición y jugarán en 16avos de final frente a Vélez.

En un estadio semi vacío, el partido fue más friccionado que bien jugado y a los dos les costó generar jugadas de peligro. La más clara la tuvo Mondino, pero no pudo definir con certeza en los minutos finales del primer tiempo.

Con lluvia, los dos equipos salieron al complemento a buscar el pasaje a la próxima ronda y Franco mandó a la cancha a Cingolani y Rodríguez por Sabatini y Fernández.

Aunque el Lobo no jugó bien, siempre dio la sensación de estar más cerca de la victoria y para buscar el gol de la clasificación entraron Módica y Ceballos. Finalmente el gol no llegó (Ferreyra se perdió una chance clara) y todo se definió por penales.

Allí le atajaron los dos primeros penales al Lobo (Cortez y Cingolani), Petruchi detuvo el segundo de los salteños, Recalde igualó la serie 1 a 1, resultado que se mantuvo cuando Guanini remató por arriba del travesaño.

Luego, a Ceballos también le atajaron su remate, Villarreal puso arriba a Gimnasia y Tiro, Módica marcó el 2 a 2 y el ex Godoy Cruz Walter Montoya convirtió, pero el gol fue inválido porque se resbaló y hubo doble toque.

Cumplida la serie de 5 disparos Mortadela Rodríguez puso por primera vez arriba al Lobo, pero los salteños igualaron (3 a 3), Mondino remató por arriba del travesaño y Galetto sentenció la clasificación de Gimnasia y Tiro.

El resume de Gimnasia (M) y Gimnasia y Tiro

Embed - Gimnasia (M) 0 (3) - (4) 0 Gimnasia y Tiro (S) | Copa Argentina 2026 | 32avos de final

Gimnasia y Tiro Gimnasia (M) Copa Argentina
Noticias relacionadas
bayern munich elimino a real madrid y es semifinalista de la champions league

Bayern Munich eliminó a Real Madrid y es semifinalista de la Champions League

regatas sumo su segunda victoria en la copa argentina de waterpolo

Regatas sumó su segunda victoria en la Copa Argentina de waterpolo

¿boca puede sumar otro arquero para la libertadores por la lesion de marchesin?

¿Boca puede sumar otro arquero para la Libertadores por la lesión de Marchesín?

etcheverry cayo con polemica ante nuno borges y quedo fuera del atp 500 de barcelona

Etcheverry cayó con polémica ante Nuno Borges y quedó fuera del ATP 500 de Barcelona

Lo último

Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante suelos saturados

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante "suelos saturados"

Último Momento
Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Así quedaron las semifinales de la Champions League

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante suelos saturados

Fuertes lluvias en Santa Fe: desde el INA advierten por un repunte importante del río Salado ante "suelos saturados"

La Justicia comprobó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia y pagó con dólares en efectivo

La Justicia comprobó que Adorni viajó en primera clase a Aruba junto a toda su familia y pagó con dólares en efectivo

Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

Maizon Rodríguez crece en Unión y se suma a una agencia de relevancia

Ovación
El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newells

El plantel de Unión celebró el aniversario 119 de manera especial antes de recibir a Newell's

Colón empuja fuerte la campaña de socios: Es el momento

Colón empuja fuerte la campaña de socios: "Es el momento"

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

Así quedó el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica para recibir a Newells

Así quedó el campo de juego de Unión tras el recital de Tan Biónica para recibir a Newell's

Paredes, el héroe inesperado de Colón: Todavía no caí de lo que pasó

Paredes, el héroe inesperado de Colón: "Todavía no caí de lo que pasó"

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos