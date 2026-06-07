No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

Santa Fe FC sigue arriba en el Apertura de Primera B de Liga Santafesina tras vencer a Vecinal Gálvez. También hubo triunfos de Los Canarios, Banco, El Pozo y Nuevo Horizonte

Tal como estaba previsto se jugó una nueva jornada del campeonato de ascenso de la Liga Santafesina , se desarrolló puntualmente la fecha 11 del Apertura de la Primera B: Santa Fe FC venció a la Vecinal y sigue como único a líder, mientras que Los Canarios no quiso perderle pisada e hizo lo propio ante Agua.

El clásico de vecinos se lo llevó El Pozo que goleó a Defensores de Alto Verde, mientras que Banco hizo lo propio con Floresta. En Ángel Gallardo, El Cadi sorprendió a San Cristóbal, y Nuevo Horizonte cosechó una victoria altamente cotizable.

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Sin sorpresas en el Torneo de Primera B de Liga Santafesina

La fecha 11 del Torneo de Primera B no arrojó sorpresas, ya que Santa Fe FC continúa siendo el líder del campeonato al vencer por 2 a 0 a la Vecinal Gálvez con dos goles de Gianluca Ledesma en el predio Nery Pumpido. El otro protagonista del certamen, en barrio Los Troncos, con dos tantos de Amir Navarro, Los Canarios superó a Deportivo Agua por 2 a 0. En Altos del Valle, Banco Provincial derrotó a Floresta por 4 a 1, con goles de Carlos Quiroz, Ismael Contrera, Hugo Quiroz y Agustín Silvano, mientras que para la visita descontó Walter Gallo.

liga santafesina primera B fecha 11 cronica 2 Nuevo Horizonte lo dio vuelta y superó a Los Piratitas en Santo Tomé. Prensa Nuevo Horizonte

En el distrito costero, El Pozo se quedó con el clásico de barrio al imponerse en condición de visitante a Defensores de Alto Verde por 5 a 1 bajo el arbitraje de Matías Pereyra. Para la visita los goles los convirtieron Uriel Barros, Juan Ponce, Facundo Carreira, Santino Soria y Alexis Albe, mientras que Mateo Frías descontó para los anfitriones. En barrio Transporte, Pucará y Atenas de Santo Tomé igualaron 1 a 1. Para el Cacique anotó Nahuel Machado y para el Griego, Agustín Canteros. En el dueño de casa fue expulsado Joaquín Quiróz.

En Ángel Gallardo se registró un partidazo. El Cadi de Rincón goleó por 4 a 2 a San Cristóbal bajo el control de Nicolás Mottier. Para la visita los goles los marcaron Maximiliano Farías en dos oportunidades, Santiago Ferro y Lisandro Moreira, y para el de las quintas, Santiago Paz y Samuel Olivera. En barrio Stratta de Coronda, con un tanto de Ignacio Ricca, Belgrano se impuso por 1 a 0 a Don Salvador.

liga santafesina primera B fecha 11 cronica 3 El Cacique no pudo con Atenas y se debió conformar con un empate en barrio Transporte. Gentileza Am Liga

En barrio Adelina Centro de Santo Tomé, y después de poder darlo vuelta, Nuevo Horizonte derrotó a Los Piratitas por 2 a 1. Para el conjunto Turquesa los goles los consiguió Brian Pereyra, y para el local, había abierto la cuenta Brando Suárez. A la vera de la ruta provincial 1, Loyola se trajo un triunfazo al doblegar a Atlético Arroyo Leyes por 3 a 2. Para los de barrio Yapeyú los goles los hicieron Pablo Pinto, Leonel Patiño y Leonel Luto, mientras que para el anfitrión los hizo Rodrigo Uriarte. Por su parte, Los Juveniles y Defensores de Peñaloza igualaron 0 a 0.

-Resultados Primera B:

Los Canarios 2– Deportivo Agua 0

Los Juveniles 0 – Defensores de Peñaloza 0

Banco Provincial 4 – Floresta 1

Atlético Arroyo Leyes 2– Loyola 3

Los Piratitas 1 – Nuevo Horizonte 2

Defensores de Alto Verde 1 – CCyD El Pozo 5

Belgrano 1 – Don Salvador 0

Pucará 1 – Atenas 1

San Cristóbal 2 – El Cadi 4

Santa Fe 2 – Vecinal Gálvez 0

-Posiciones: Santa Fe FC 31, Los Canarios 28, Banco Provincial 27, Pucará 25, Belgrano 23, San Cristóbal 22, Nuevo Horizontee 21, El Cadi de Rincón 19, Defensores de Alto Verde 17, Vecinal Gálvez 14, Los Piratitas 13, Atenas y Los Juveniles 12, El Pozo 10, Loyola 9, Don Salvador y Deportivo Agua 6, Floresta 5, Atlético Arroyo Leyes 3 y Defensores de Peñaloza 2.

-Próxima fecha: Santa Fe FC con Los Canarios, Vecinal Gálvez con San Cristóbal, El Cadi con Pucará, Atenas con Belgrano, Don Salvador con Defensores de Alto Verde, El Pozo con Los Piratitas, Nuevo Horizonte con Atlético Arroyo Leyes, Loyola con Banco Provincial, Floresta con Los Juveniles y Defensores de Peñaloza con Deportivo Agua.