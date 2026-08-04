Gran triunfo de Mariano Navone en el Masters de Canadá

El tenista argentino Mariano Navone consiguió un gran triunfo sobre el italiano Matteo Berrettini , para meterse en la segunda ronda del Masters de Canadá.

Navone, quien actualmente ocupa el puesto número 44 del ranking ATP, se impuso por 6-3, 6-7(5) y 6-3, luego de 3 horas y 3 minutos de juego.

El argentino jugó en un gran nivel a lo largo de todo el encuentro y se mostró muy firme con su servicio, haciendo valer cada uno de sus turnos de saque. Un claro ejemplo de esto fue el hecho de que Berrettini solo le quebró en una oportunidad, mientras que el jugador "albiceleste" salvó las otras chances que tuvo en contra.

Navone se sacó una gran espina ante Berrettini en Canadá

Gracias a esta victoria, además, Navone pudo "sacarse la mufa" con Berrettini, ya que este último lo había derrotado en los tres enfrentamientos previos. Los únicos antecedentes databan de ATP 250 de Marrakech 2024, el Masters de Montecarlo 2026 y el Challenger de Cagliari 2026.

Su oponente en la segunda ronda será el monegasco Valentin Vacherot (14°), uno de los jugadores con mayor crecimiento en el último año.

El otro argentino que jugó durante la madrugada de este martes fue Camilo Ugo Carabelli, quien cayó con parciales de 7-6(5) y 6-4 frente al británico Cameron Norrie, mientras que en el cuadro femenino Solana Sierra no pudo con la estadounidense Sloane Stephens y perdió 6-3 y 6-4.

La actividad para los argentinos en el Masters de Canadá continuará este martes, con los partidos de Sebastián Báez, Thiago Agustín Tirante, Román Burruchaga y Juan Manuel Cerúndolo.