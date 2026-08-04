Se puso en marcha el Torneo Regional del Litoral Femenino

En las instalaciones de Caranchos de Rosario, con la participación de Cha Roga y Alma Juniors de Esperanza, arrancó el Regional del Litoral reservado para mujeres

Comenzó oficialmente la disputa del Torneo Regional del Litoral femenino que tuvo lugar en las instalaciones que Caranchos de Rosario dispone en el barrio de Fisherton. El certamen se juega en la modalidad de doce jugadoras por equipo y consagrará a un campeón que clasificará al Nacional de Clubes organizado por la Unión Argentina de Rugby, el cual se concretará en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, a principios de octubre.

Los clubes que participan del interuniones litoraleño femenino son Cha Roga y Alma Juniors de Esperanza por la Unión Santafesina; Caranchos y Old Resian por la Unión de Rugby de Rosario; Echague de Paraná por la Unión Entrerriana de Rugby. Mientras que por la Unión de Rugby de Uruguay lo hace Mulitas de Paysandú. El elenco charrúa es el único participante que, aun si resulta campeón, no podrá clasificar al Nacional de Clubes de la UAR.

El formato del torneo consta de tres fechas bajo el sistema de todos contra todos. El equipo que sume la mayor cantidad de puntos será el representante de la región en el Nacional. Cada plantel estará conformado por 12 jugadoras titulares y seis suplentes. Entre los aspectos reglamentarios destacados, en el scrum se empujará un metro y medio como máximo y la formación estará integrada por seis jugadoras.

La primera fecha se jugó en la ciudad de Rosario, para luego disputar dos jornadas más en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. En materia de resultados, Cha Roga venció a Caranchos por 17 a 7, Echague de Paraná a Alma Juniors de Esperanza por 27 a 0, Mulitas de Uruguay a Alma Juniors de Esperanza por 12 a 5, Cha Roga a Old Resian de Rosario 22 a 14 y Echague de Paraná a Mulitas por 12 a 0.

Alma Juniors de Esperanza es otro de los elencos santafesinos que arrancó su participación en el regional femenino.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Echagüe de Paraná y Cha Roga 9; Mulitas de Uruguay 4; Caranchos 1, Old Resian y Alma Juniors de Esperanza 0. En la próxima fecha a disputarse el próximo domingo 16 de agosto, bajo la organización de la Unión Entrerriana de Rugby, el programa dispone los siguientes cruces: Caranchos con Old Resian, Cha roga con Mulitas, Old Resian con Alma Junior de Esperanza, Cha Roga con Echagüe de Paraná y Caranchos con Alma Juniors de Esperanza.

Los planteles de Cha Roga y Alma Juniors

El plantel de Cha Roga estuvo integrado por: Micaela Gutiérrez, Tamara Rojas, Fernanda Correa, Cintia Peralta, Magalí Rodríguez, Celeste Abba, Valentina Miranda, Fiamma Mattei, Macarena Bello, Tatiana Yuscowich, Oriana Bernardi, Carolina Casal, Triana Villordo, Martina Walburg, Joana Arce, Mara Centurión y Victoria Rojas. Entrenadores: José Jacquat, Diego Villamayor y Miguel Ruppel; Mánager: Valeria Devoto.

Por su parte, Alma Juniors de Esperanza presentó la siguiente plantilla: Lucina Benítez, Joana Benítez, María Lourdes Bianchi, Abigail Campos, María Eugenia Gonzáles, Lorena Leterhos, Aixa Magull, Avril Morand, Magalí Niz, Soledad Nussbaum, Celeste Powell, Laura Ramos, Eliana Reyes, Ana Paula Sosa, Alfonsina Tschieder, Lucía Van de Velde, Candela Viola y Mariana Wabek. Entrenadores: Andrés ilardo y Maximiliano Henain.