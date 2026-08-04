El atletismo será un gran atractivo en los Juegos Suramericanos 2026

En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Santa Fe, la histórica disciplina recibirá a atletas de élite. Será con una pista de primer nivel

La pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la ciudad de Santa Fe fue totalmente remodelada por el gobierno provincial.

El atletismo será una de las disciplinas centrales de los Juegos Suramericanos 2026 y se desarrollará en una pista completamente renovada. Paloma Feito, embajadora del deporte, aseguró que el evento permitirá que más chicos y chicas conozcan esta disciplina y se animen a practicarla, además de dejar un importante legado para Santa Fe.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. La competencia contará con 43 deportes y 60 disciplinas, en el evento deportivo más importante de la historia de la provincia.

El atletismo será, con un programa amplio, uno de los deportes más convocantes. Con sus pruebas múltiples, que habitualmente marcan el ritmo del medallero, el atletismo se convirtió en la disciplina que lleva grabado el lema olímpico y que definirá la competencia.

La disciplina, que para el espectador es intuitiva y no requiere que conozca reglamentos tácticos complejos, se vuelve para el público general un gran atractivo: gana el que llega primero, salta más alto o lanza más lejos. Esa sencillez atrae tanto a fanáticos del deporte como a público general y lo convierte en uno de los atractivos principales de cualquier evento multideportivo.

La rafaelina Paloma Feito es embajadora de los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe.

“Los espero con muchas ansias, esto va a hacer que muchos chicos y chicas puedan conocer el deporte y quieran sumarse”, dijo Paloma Feito sobre la organización de los Juegos. La atleta que se destaca en valla viene de disputar el Campeonato Iberoamericano de Atletismo U20 en Perú y será una de las embajadoras de los Suramericanos 2026.

Una sede de primer nivel en Santa Fe

Con sede en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ubicado en la ciudad de Santa Fe, el atletismo se disputará del 22 al 25 de septiembre en el espacio que fue acondicionado a nuevo.

Sobre esta sede y su renovación, que implicó una pista atlética de primer nivel para albergar competencias oficiales, Paloma Feito destacó: “Es muy importante todas las instalaciones que están haciendo nuevas, porque esto también trae a más gente, son instalaciones van a durar tantos años, van a poder ir muchos chicos a aprovecharlo”.

En el CARD se disputarán las diferentes variantes de la disciplina. En la previa a los Juegos Suramericanos 2026, se realizó el recambio completo de la pista, con una inversión de 4.000 millones de pesos, homologada por World Athletics y con un sintético de clase 1, similar al utilizado en París para los Juegos Olímpicos.

El atletismo en los Juegos Suramericanos

El atletismo, en sus diferentes competencias, será en los XIII Juegos Suramericanos la disciplina central y de mayor volumen del evento continental.

El atletismo en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se llevarán a cabo en el extremo sur de la capital provincial

Una de esas variantes es las carreras de vallas, pruebas de velocidad técnica donde los atletas deben superar 10 obstáculos. Las pruebas se dividen según el género y la distancia.

Cada una presentará una configuración específica de carrera y obstáculos y los atletas afrontarán la exigencia de adaptar un ritmo de zancadas entre valla y valla con precisión, flexibilidad y concentración para subirse al podio.

El Estado como promotor de nuevos sueños

Paloma Feito, embajadora de la disciplina en los Juegos Suramericanos 2026 tiene 19 años y hace cuatro que practica atletismo. Llegó a la disciplina tras anotarse para correr en unos juegos organizados por el Gobierno Provincial y desde 2023 se dedica a las vallas. “Significó un montón, ahí me di cuenta que me gustaba muchísimo”, contó sobre aquellos Juegos Santafesinos que le abrieron las puertas a un nuevo deporte y a desarrollar una carrera deportiva que le posibilitó coronarse en tres oportunidades en campeonatos nacionales y clasificar al Iberoamericano U20 en Perú este año y en 2024 al Sudamericano U18, en San Luis.

Esa experiencia personal, desea que les suceda a todas las personas que se acercarán a vivir los Juegos Suramericanos 2026. Y también a aquellos que van a competir por primera vez. “Yo les diría que vengan, que vean y que prueben, que les puede gustar o no. El atletismo tiene un montón de ramas distintas, que, si no te gusta correr, podés lanzar, y si no podes saltar, y si no, correr una maratón, también”, dijo para cerrar.