Colón redujo al mínimo el margen de error con el regreso de Iván Delfino

Colón apostó por un entrenador que conoce la Primera Nacional, ya dirigió al club, es confeso hincha rojinegro y sabe convivir con la presión. Tras analizar otras alternativas, la dirigencia eligió el camino de menor riesgo.

La salida de Ezequiel Medrán obligó a la dirigencia de Colón a tomar una decisión trascendental. No había demasiado tiempo para experimentar ni margen para apostar por un proyecto de largo plazo. Con un equipo obligado a pelear por el ascenso y en una posición incómoda en la tabla, la conducción encabezada por José Alonso optó por un nombre que ofrece certezas: Iván Delfino.

No fue la única alternativa que se analizó, pero sí la que terminó convenciendo por una combinación de factores que hoy parecen determinantes: conocimiento de la categoría, experiencia en campañas de ascenso, conocimiento del club y de la exigencia que implica sentarse en el banco rojinegro.

Una búsqueda con varias opciones sobre la mesa en Colón

Antes de cerrar el regreso de Delfino, los dirigentes evaluaron distintos escenarios. Uno de los principales apuntados fue Lucas Pusineri, aunque las conversaciones nunca avanzaron demasiado. El entrenador decidió no continuar con las negociaciones debido al delicado estado de salud de su madre, una situación personal que incluso lo había llevado meses atrás a dejar su cargo en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Otro de los nombres fuertes fue el de Facundo Sava. El Colorado aparecía como una posibilidad concreta si se desvinculaba de Sarmiento de Junín, que había iniciado el torneo con resultados irregulares. Sin embargo, el triunfo conseguido este lunes ante Independiente Rivadavia terminó fortaleciendo su continuidad en el conjunto bonaerense.

También estuvo sobre la mesa el nombre de Leandro Gracián, uno de los técnicos de mayor crecimiento en la Primera Nacional tras sus muy buenas campañas en Deportivo Madryn. Si bien llegaba precedido de ese trabajo, también cargaba con un reciente paso poco exitoso por Quilmes.

Con ese panorama, la balanza terminó inclinándose hacia un entrenador que ya sabía perfectamente lo que representa Colón.

El técnico que conoce el camino en la categoría

Si hay un entrenador identificado con la Primera Nacional, ese es Iván Delfino. A lo largo de su carrera construyó una reputación basada en equipos sólidos, competitivos y preparados para afrontar campeonatos largos, donde la regularidad suele marcar la diferencia.

No es casualidad que haya sido protagonista de tres ascensos.

El primero llegó con Patronato, al que llevó por primera vez en su historia a la máxima categoría tras ganar el Reducido de 2015.

Luego estuvo muy cerca de lograrlo con Sarmiento de Junín, donde protagonizó campañas memorables que siempre lo tuvieron peleando arriba, hasta que finalmente consiguió el objetivo de devolver al Verde a Primera División.

Más recientemente volvió a demostrar su capacidad en Estudiantes de Río Cuarto, club con el que logró el ascenso a fines de 2025 tras imponerse en la final del Reducido.

Son antecedentes que respaldan una elección que apunta directamente al objetivo que persigue Colón.

Un regreso con una cuenta pendiente en Colón

El nombre de Delfino también tiene un componente emocional. Fue el primer entrenador elegido por la gestión de Víctor Godano, que lo presentó a fines de diciembre de 2023 para encabezar el proyecto del regreso a Primera División.

Sin embargo, su ciclo se terminó exactamente dos años después de haber asumido, cuando la dirigencia decidió ponerle punto final tras la primera derrota de Colón como local en el campeonato, frente a Mitre de Santiago del Estero. Aquella decisión sorprendió porque el equipo se mantenía en puestos de protagonismo, aunque el rendimiento venía generando cuestionamientos.

Ahora tendrá una nueva oportunidad para completar una historia que quedó inconclusa.

Conoce el club, conoce la presión

Hay un aspecto que terminó inclinando definitivamente la balanza. Delfino no necesita período de adaptación. Conoce el plantel, sabe cómo se vive el día a día en Santa Fe y entiende las obligaciones que impone un club como Colón en la Primera Nacional.

Además, nunca ocultó su simpatía por la institución, un detalle que también suma en un momento donde el equipo necesita recuperar rápidamente la confianza de los hinchas.

El entrenador sabe que el único objetivo aceptable es pelear por el ascenso y que cualquier otro resultado será considerado insuficiente.

Una apuesta con menos riesgos

En un contexto donde el tiempo juega en contra y el margen para equivocarse prácticamente desapareció, la dirigencia eligió la alternativa que ofrecía más garantías.

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Delfino reúne experiencia, recorrido, conocimiento de la categoría y antecedentes concretos de éxito. No asegura resultados, porque en el fútbol no existen las certezas absolutas, pero sí representa un perfil probado para afrontar un torneo tan complejo como la Primera Nacional.

Por eso, más que una apuesta, Colón tomó una decisión estratégica: reducir al máximo el margen de error con un entrenador que ya demostró que sabe cómo recorrer el camino hacia el ascenso.