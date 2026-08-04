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Llega otra gran reunión boxística en el Centro Gallego de Santa Fe

Organizado por Orlando Azcurra y Lucho Fernández, el próximo viernes 7, en el Centro Gallego de Santa Fe se realizará una velada con una pelea profesional y catorce combates entre púgiles amateurs

Ovación

Por Ovación

4 de agosto 2026 · 09:38hs
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El santafesino Cristian Balbuena se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe.

El santafesino Cristian Balbuena se presentará en el Centro Gallego de Santa Fe.

Este viernes 7 de agosto, desde las 21, en las instalaciones del Centro Gallego, ubicaado en avenida Galicia 1357, se desarrollará un festival de boxeo organizado por el promotor Orlando Azcurra y Luciano Fernández, el cual según la programación dada a conocer, comprenderá la realización de una pelea profesional de fondo y 14, de los cuales formarán parte pugilistas totalmente amateurs.

La reunión, fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, tendrá como protagonistas a diversos boxeadores que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la capital santafesina, como así también de diferentes localidades vecinas, tales los casos de Esperanza, Paraná, Gálvez, Desvío Arijón, Cañada Rosquín, Willie Pep, Chino Box, King Box, Boxer y Establo de Santo Tomé.

Más detalles de la velada en el Centro Gallego

Con la organización de los responsables del gimnasio Parque Garay y Upper de nuestra capital, la velada a desarrollarse el próximo viernes 7 de agosto contará con una pelea profesional en el fondo, que tendrá como protagonista al santafesino Cristian Balbuena de 22 años quien se medirá con el Chispa Mauro Montenegro de la provincia de Córdoba en la categoría superpluma.

Balbuena es entrenado por Lucho Fernández en el Upper, afrontará su segunda pelea en el campo rentado, ya que en su anterior presentación en el mismo escenario se impuso a Julio Cesar Tosoratto de Morteros por puntos, en abril pasado, y ahora lo hará nuevamente ante su público, y frente a un duro retador como lo es el Chispa Montenegro.

También estarán combatiendo varios púgiles locales del Upper, como es el caso de Emilce Chelini, Joana Angelini, Virginia Lugo, Federico Palavecino y Andrés Calderón, lo que habla a todas luces de la presencia y participación de mujeres, que tienen ya varios festivales encima y que buscarán revalidar y poner en práctica lo que diariamente trabajan en el gimnasio.

Gran festival en la ciudad de Rafaela

El estadio arquitecto Lucio Casarín se vestirá de gala el próximo viernes 7 de agosto para albergar una noche a puro boxeo. La velada organizada por Atlético Rafaela y el Club San Gabriel, con el respaldo de la Municipalidad de Rafaela y el gobierno provincial contará con tres combates profesionales y cinco peleas amateurs, además de atractivos complementarios.

El combate de fondo tendrá frente a frente a Iván “El Látigo” Díaz y Rodrigo Mariani, en uno de los cruces que mayor expectativa genera dentro del ambiente boxístico regional. La pelea de semifondo también tendrá presencia rafaelina. Joana Rodríguez subirá al cuadrilátero para enfrentar a la uruguaya Beta Santana en uno de los dos combates profesionales de la cartelera.La jornada incluirá cinco combates amateurs con representantes de Rafaela y de la región. Entre los nombres anunciados aparece Román Acosta, considerado una de las promesas locales dentro de la categoría de los pesos pesados.

Centro Gallego Santa Fe boxeo
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