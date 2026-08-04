Facundo Moyano fue demorado tras un confuso episodio en Belgrano: quién es Candela Arizaga, la influencer rosarina

Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada de este martes luego de un confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. La joven que lo acompañaba, Candela Arizaga, modelo e influencer oriunda de Rosario, fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano.

El exdiputado Facundo Moyano , hijo del dirigente sindical Hugo Moyano , fue demorado durante la madrugada de este martes por la Policía de la Ciudad tras un confuso episodio registrado en el barrio porteño de Belgrano , que incluyó llamados al 911, la intervención del SAME y el traslado de una joven al Hospital Pirovano.

De acuerdo con fuentes policiales, el primer llamado ingresó a las 5.03 de la madrugada y alertó sobre una mujer que presuntamente había sido agredida. En paralelo, otra comunicación informó que la misma joven corría desnuda por la avenida del Libertador .

Así caminó Candela Arizaga por las calles de Belgrano tras denunciar a Facundo Moyano gentileza

Ante esa situación, efectivos policiales se dirigieron a un edificio ubicado sobre esa avenida. Allí, el encargado manifestó que una pareja había salido corriendo minutos antes tras una fuerte discusión.

Con esos datos, los agentes localizaron a Facundo Moyano y a la joven en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 350 metros del edificio donde se habría originado el episodio. El exlegislador fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A.

Según el parte policial, durante el procedimiento Moyano "se mostró hostil" con los efectivos. Además, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que tanto él como la mujer presentaban signos compatibles con el consumo de sustancias.

Qué dijo la mujer y cómo continúa la investigación

Personal de seguridad del edificio declaró que la pareja había ingresado discutiendo. Posteriormente, la joven manifestó haber sufrido lesiones, por lo que fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano para recibir atención médica. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Norte.

Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que la mujer fue encontrada en las inmediaciones del túnel de la avenida del Libertador "sin ropa" y que recibió medicación debido a un cuadro asociado a varios días de consumo de drogas.

Más tarde, el abogado Hugo Antonio Moyano, hermano de Facundo Moyano, se presentó en la dependencia policial. Según el último reporte policial, la joven no habría formalizado una denuncia por violencia y el episodio estaría vinculado a un presunto brote asociado al consumo de sustancias. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.

Quién es Candela Arizaga, la influencer rosarina que acompañaba a Facundo Moyano

Candela Arizaga, de 23 años, es una modelo e influencer nacida en Rosario, provincia de Santa Fe, que construyó una importante presencia en redes sociales, donde reúne más de 300 mil seguidores.

Candela Arizaga gentileza

Se presenta como modelo y creadora de contenido, y comparte publicaciones vinculadas con la moda, los viajes y su fanatismo por Rosario Central. También trabajó como promotora en distintos eventos deportivos, especialmente en competencias del Turismo Carretera, ámbito en el que comenzó a ganar notoriedad.

Su nombre trascendió en el mundo del espectáculo durante 2024, cuando mantuvo una breve relación con el cantante L-Gante, un vínculo que generó una amplia repercusión mediática.

Posteriormente, a comienzos de este año, volvió a ser noticia tras aparecer públicamente junto a Facundo Moyano. Además, a fines de 2024 también fue vinculada sentimentalmente, en medio de rumores, con el futbolista Enzo Fernández, cuando el mediocampista atravesaba una separación de Valentina Cervantes.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades buscan determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos ocurridos durante la madrugada en el barrio de Belgrano.