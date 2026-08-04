Rosario será sede del Campeonato Nacional de Mayores de atletismo

Santa Fe tiene definido el equipo que representará a la Federación Santafesina de Atletismo el sábado 8 y domingo 9 en el 106° Nacional de Mayores a realizarse en Rosario

El 106° Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores se disputará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto de 2026 en el Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario, provincia de Santa Fe. Es la cita más importante del calendario nacional para la categoría y define a los campeones argentinos del año. Organiza la Asociación Rosarina de Atletismo (ARDA) por delegación de la Confederación Argentina de Atletismo, que también tiene a su cargo la fiscalización.

El campeonato comienza con los 10.000 metros marcha de mujeres y varones, y cierra el domingo 9 a las 17 con la posta 4 × 400 de varones. Las jornadas incluyen el decatlón y el heptatlón, repartidos entre los dos días. El Nacional de Mayores no reparte solo títulos: es la última vidriera antes de dos grandes objetivos de la temporada, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y el Sudamericano U23 de octubre.

Santa Fe estará presente en el Nacional de Mayores

La Federación Santafesina de Atletismo tendrá una delegación de 61 deportistas, de los cuales 32 son varones y 29 mujeres. La Asociación Santafesina aportará nueve caballeros y once damas. En las mujeres se destaca la presencia de la garrochista de Velocidad y Resistencia, Luciana Gómez Iriondo, quien viene de competir durante dos temporadas en los Estados Unidos. En varones, competirá el rafaelino Tomás Mondino, pero también hay destacadas presencias como Charly Johnson en 3.000 metros con obstáculos, el humbolense Brian López en largo, y Gael Cardozo de la capital provincial en lanzamiento del martillo.

La Asociación Santafesina de Atletismo, en varones, estará representada por Sebastián Acevedo y Roger Meurzet en 100 metros llanos, José Zabala de Humboldt en 5000 metros, Carlos Johnson de Monte Vera en 3.000 metros con obstáculos, Brian López de Humboldt en salto en largo, Andrés Mendoza en combinadas, Gael Cardozo en lanzamiento del martillo, Ignacio Fontana y Kevin Ávila en lanzamiento de jabalina.

En mujeres estarán en el sur provincial, Agustina Wilhjeln y Jazmín Bock en 100 metros llanos, Julia Vázquez en 5.000 metros, Luciana Ferreyra en 400 con vallas; Milagros Lamagni, Paula y Luciana Gómez Iriondo en salto con garrocha, Leila Garetto y Denisse Garetto en salto en largo y salto triple, Dafme Faccioli en lanzamiento de bala, Milagros Lamagni en bala y jabalina.

Santa Fe, sede del Sudamericano U23

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó la nueva fecha del XII Campeonato Sudamericano U23: se disputará el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026 en la ciudad de Santa Fe. El torneo tendrá lugar en el nuevo CARD «Pedro Candioti», que se inaugurará el 22 de septiembre, en la jornada inaugural del atletismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Es decir que el Sudamericano U23 llegará a una pista con menos de un mes de vida oficial.

La obra implica además la recuperación de la histórica pista sintética de Santa Fe, una de las sedes tradicionales del atletismo argentino: allí se corrieron, entre otras, las marcas que todavía figuran como récords de los Campeonatos Nacionales de Mayores en garrocha y disco, ambas de 2006.

La definición no fue unilateral. Según el comunicado oficial, la fecha se acordó entre la CADA, Atletismo Sudamericano, el Comité Organizador de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. La Confederación agradeció expresamente al Gobierno de Santa Fe por el apoyo para concretar esta edición y a los países participantes «por la comprensión ante las dificultades presentadas», en referencia al cambio de fecha.