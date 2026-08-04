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Regatas cosechó la tercera victoria consecutiva en la Liga de Honor

En el natatorio Pedro Consuegra, por la 10° fecha de la Liga de Honor de waterpolo, Regatas de Santa Fe se impuso a Náutico Avellaneda con una buena actuación

Ovación

Por Ovación

4 de agosto 2026 · 09:16hs
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Regatas de Santa Fe sumó un importante triunfo en la Liga de Honor de waterpolo.

Regatas de Santa Fe sumó un importante triunfo en la Liga de Honor de waterpolo.

En un cotejo válido por la fecha 10 de la Liga de Honor de waterpolo masculina, en el natatorio Pedro Consuegra, Regatas de Santa Fe se impuso a Náutico Avellaneda de Rosario por un claro 16 a 9. La escuadra lagunera consiguió la tercera victoria consecutiva ya que venía de ganarle al puntero Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y a River Plate en Buenos Aires.

Tercera victoria al hilo de Regatas

La entidad lagunera santafesina consiguió una muy buena victoria, la quinta en la competición, ante un muy duro rival, que tiene una muy buena plantilla, con jugadores experimentados, producto dde un gran trabajo de todo el equipo, que sigue creciendo partido a partido y que indefectiblemente está en el camino adecuado. La gran figura del partido, elegido el MVP, fue el gran Juan Fernández, que logró además marcar cuatro goles.

"El partido fue como lo planeamos, controlamos la defensa desde el inicio y aprovechamos nuestras oportunidades. Sin embargo no fue hasta el tercer cuarto que pudimos sacar diferencias por errores individuales que nos hicieron cargarrnos de faltas personales" le dijo a Ovidio López, entrenador de la escuadra santafesina que consiguió vencer a los rosarinos.

En la próxima fecha, a jugarse el sábado 8 de agosto, Regatas de Santa Fe jugará de visitante frente a Independiente de Avellaneda. También jugarán Combinado Beta con Gimnasia y Esgrima de Rosario, Provincial de Rosario con River Plate y Náutico de Rosario con Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

Por ssu parte, en el estadio Más Monumental ubicado en el barrio porteño de Núñez, River Plate se quedó con la victoria frente a Combinado Beta por 16 a 15 bajo el arbitraje de Agustín González y Eduardo Crescente. El MVP fue Francisco Suleta de la entidad derrotada ya que logró marcar 9 goles, mientras que Manocchio fue el gran goleador con 5 tantos.

En la presente jornada de martes 4, a partir de las 20.30, en la sede Jorge Newbery, Independiente jugará frente a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Las posiciones se encuentran provisoriamente del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 24, Provincial 22, Gimnasia y Esgrima de Rosario 21, Regatas de Santa Fe 19, River Plate 15, Combinado Beta 7, Náutico Rosario 6 e Independiente 3.

Síntesis

Regatas de Santa Fe 16- Náutico Rosario 9

Regatas de Santa Fe: Nicolás Fernández, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Gian Colombo, Agustín Trossero, Lucas Picatto, Juan Fernández, Valentino Abelenda, Alejo Barbosa, Matías Picatto, Facundo Ramb, Mateo López, Nicolás Villamayor y Facundo Boello. DT: Ovidio López y Eduardo Bonomo.

Náutico Rosario: Patricio Marrone, Santiago Perricone, Andrés Céspedes, Ezequiel Pujol, Francisco Urrutia, Lorenzo Moretti, Salvatore Mocciaro, Iván Todoroff, Tadeo Petrocelli, Bautista Urrutia y Nahuel Rodríguez. DT: Leandro Mazzini.

Goles: CRSF: Juan Fernández 4, M. Picatto 3, Trossero 2, L. Picatto 2, Molinas 1, Freyre 1, Colombo 1, Barbosa 1 y López 1; CNSA: Todoroff 2, Petrocelli 2, Rodríguez 2, Céspedes 1, Urrutia 1, Mocciaro 1.

Expulsiones a favor: CRSF: 8, CNSA 17.

Árbitros: Juan Muñoz y Facundo Perren.

Cancha: Regatas de Santa Fe.

Regatas Liga de Honor Victoria
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