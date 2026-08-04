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Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: dos adultos mayores volvieron con sus familias y buscan reubicar al resto

La Municipalidad de Santa Fe confirmó que dos de los abuelos rescatados del inmueble de calle Gollán al 10.100 ya están al cuidado de sus allegados. Los demás residentes permanecen alojados de forma transitoria en el Hogar Beata Clara mientras se gestiona su traslado a instituciones habilitadas.

4 de agosto 2026 · 10:30hs
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Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: dos adultos mayores volvieron con sus familias y buscan reubicar al resto

Geriátrico clandestino en Bº Nuevo Horizonte: dos adultos mayores volvieron con sus familias y buscan reubicar al resto

A pocos días del operativo realizado en el inmueble ilegal de calle José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, la Municipalidad de Santa Fe confirmó este lunes las primeras novedades respecto al destino de las personas rescatadas del geriátrico clandestino.

Dos de los adultos mayores que habían sido derivados de urgencia al Hogar Beata Clara ya fueron retirados de la institución por sus propias familias para continuar bajo su cuidado directo.

En tanto, el resto de los abuelos continúa alojado de manera provisoria en las instalaciones de la institución receptora, donde reciben contención, asistencia médica y seguimiento profesional por parte de los equipos sociales del municipio y de la provincia.

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"Ambas personas dejaron la institución para continuar bajo el cuidado de sus allegados, mientras que el resto de los residentes permanece alojado de manera transitoria bajo la asistencia de equipos municipales", indicaron de la Municipalidad de Santa Fe.

Gestiones individuales para conseguir plazas definitivas

De forma paralela a la asistencia diaria, las autoridades locales aceleran las gestiones con distintos hogares geriátricos habilitados de la capital provincial y del Gran Santa Fe para concretar la reubicación de los adultos mayores que aún no tienen contención familiar.

El proceso de derivación se lleva adelante bajo un esquema caso por caso, evaluando los siguientes aspectos:

Estado de salud y patologías: diagnóstico médico detallado para determinar el nivel de complejidad y asistencia que requiere cada persona.

Disponibilidad de cupos: relevamiento de vacantes en establecimientos que cumplan con la normativa edilicia e hídrica vigente.

Vínculos familiares: evaluación de situaciones donde sea factible la revinculación con allegados o la asignación de tutores responsables.

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El origen de la intervención y la causa judicial

El traslado preventivo al Hogar Beata Clara se resolvió tras un procedimiento conjunto entre organismos provinciales y municipales en el norte de la ciudad, donde se detectaron graves irregularidades edilicias, sanitarias y de atención en un espacio que no contaba con ningún tipo de habilitación para funcionar como residencia gerontológica.

Mientras la investigación judicial avanza para determinar la responsabilidad de los titulares del inmueble clandestino, las áreas de Salud y Desarrollo Social mantendrán el monitoreo continuo de los adultos mayores hasta garantizar su alojamiento definitivo.

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