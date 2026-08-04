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Tras hallar a Micaela Albornoz en Brasil: investigan cómo cruzó la frontera con el DNI de otra persona

La abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, informó además que sus allegados solicitaron pericias psicológicas debido a los antecedentes de salud mental que atraviesa la joven para determinar de forma fehaciente si actuó por voluntad propia o si su decisión estuvo viciada

4 de agosto 2026 · 10:31hs
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Micaela Albornoz fue encontrada en Brasil sana y salva.

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Micaela Albornoz fue encontrada en Brasil sana y salva.

La rosarina Micaela Albornoz, de 32 años, fue hallada en la ciudad brasileña de Florianópolis tras permanecer varias semanas desaparecida. La joven, que atraviesa un cuadro de salud mental, cruzó la frontera utilizando el DNI de una vecina, lo que generó un amplio operativo de búsqueda interjurisdiccional. Su familia, aliviada por la noticia, aguarda ahora las gestiones diplomáticas para concretar su regreso a Rosario, mientras la Justicia busca corroborar su estado psicológico y esclarecer las circunstancias exactas de su viaje.

La abogada de la familia, Daniela Morales Leanza, brindó precisiones sobre las novedades del caso y los pasos procesales a seguir. En declaraciones a Radiópolis (Radio 2), la profesional explicó que fue el Consulado de Brasil el que se comunicó con la Fiscalía de Córdoba, provincia que había implementado las alertas tempranas, para notificar la aparición de la mujer.

A partir de ese momento, comenzó un trabajo coordinado entre las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Gobierno de Santa Fe y la Justicia brasileña. El objetivo principal es garantizar la integridad de la joven y organizar la logística para que pueda regresar a su hogar de forma segura.

Cómo se encuentra Micaela Albornoz tras ser encontrada en Brasil

Sobre la condición actual de la joven rosarina, la abogada llevó tranquilidad al entorno familiar y aseguró que "físicamente se encuentra bien" y que no presenta lesiones visibles. Sin embargo, advirtió que aún restan conocerse los resultados de las evaluaciones médicas y psicológicas. "Psicológicamente habría que estarse a las pericias, lo que resulte de ella", aclaró Morales Leanza.

El entorno de Micaela Albornoz manifestó desde el primer momento una profunda preocupación por los antecedentes psiquiátricos de la joven, quien no se encontraba medicada al momento de su inesperada partida. Frente a este escenario, la prioridad de la familia es determinar si la decisión de viajar fue realmente autónoma o si estuvo condicionada por su estado de salud.

"Lo que la familia básicamente reclama es que, independientemente de lo que ella manifiesta allá en el consulado, se determine a través de pericias y las diligencias necesarias que esa manifestación de la voluntad es libre y no viciada, atento a estos antecedentes", explicó la abogada.

La representante legal concluyó que, si bien "la investigación comienza con una desaparición y concluye cuando aparece", las autoridades de las distintas jurisdicciones continúan analizando en qué contexto ocurrió el viaje para esclarecer todos los aspectos del caso y garantizar el resguardo de la joven.

La investigación busca determinar cómo salió del país con un DNI ajeno

Uno de los principales interrogantes de la investigación es cómo Micaela Albornoz logró salir de la Argentina utilizando el DNI de otra persona y atravesar los controles migratorios sin que se detectara la irregularidad.

"Recordemos que pasa una persona a otro país con una identidad, un DNI que no le corresponde. También habría que ver por qué y dar respuesta", sostuvo Morales Leanza.

En ese sentido, agregó que será clave determinar cómo una persona pudo cruzar la frontera y superar los controles migratorios utilizando un documento que no le pertenecía, un aspecto que ahora forma parte de la investigación judicial.

• LEER MÁS: Tras 40 días de búsqueda, encontraron a Micaela Albornoz en Brasil: fue localizada en Florianópolis con un DNI que no le pertenecía

Micaela Brasil DNI frontera
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