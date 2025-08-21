Uno Santa Fe | Ovación | Néstor Grindetti

Grindetti le apuntó a los hinchas de la U: "Violencia inusitada que nunca vi"

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, repudió los hechos de violencia que sucedieron en ocasión del partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana

21 de agosto 2025 · 08:30hs
Grindetti le apuntó a los hinchas de la U: Violencia inusitada que nunca vi

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, rompió el silencio tras la noche de furia que terminó con la cancelación del partido contra la Universidad de Chile. Calificó el comportamiento de los hinchas visitantes como "realmente repudiable" y habló de una "violencia inusitada que nunca vi, absolutamente injustificada".

Según supo Noticias Argentinas, el máximo dirigente del "Rojo" denunció en TyC Sports graves destrozos en las instalaciones del estadio Libertadores de América. "Nos destrozaron los baños y tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna", afirmó Grindetti, visiblemente afectado.

La defensa del operativo de seguridad

Frente a las críticas por la ubicación de las parcialidades, que fue uno de los detonantes del conflicto, el presidente de Independiente defendió las decisiones tomadas en la previa y aseguró que la violencia fue un hecho imprevisible.

Decisión conjunta: Grindetti explicó que la ubicación de los hinchas chilenos en la tribuna alta fue definida en una reunión del "comité formado de seguridad por CONMEBOL, por el equipo visitante y por Independiente".

LEER MÁS: La batalla campal en Avellaneda dejó casi un centenar de detenidos

Precauciones "lógicas": Aseguró que "las prevenciones que se tomaron eran las lógicas" y que la cantidad de entradas entregadas fue la solicitada por la confederación sudamericana.

Hecho imprevisible: Sostuvo que la violencia fue imposible de anticipar: "Lo que no se puede prever de ninguna manera son cuando los comportamientos salen de parámetros normales".

Contraste con la ida en Chile: Recordó que en el partido de ida la tribuna fue compartida y "el comportamiento de la gente de Independiente fue impecable y no pasó absolutamente nada".

"Estoy con bronca, amargado, angustiado, porque realmente el público de Independiente no se mereció una cosa así", concluyó el dirigente, apuntando toda la responsabilidad por el inicio de los incidentes a los simpatizantes del equipo chileno.

Embed - GRAVÍSIMOS INCIDENTES Y VIOLENCIA EN INDEPENDIENTE - U DE CHILE: HERIDOS GRAVES Y PARTIDO SUSPENDIDO

Néstor Grindetti Universidad de Chile Independiente
Noticias relacionadas
que dijo el presidente de chile sobre los incidentes en avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Con un solo lanzamiento válido de 70,61 metros, al argentino Tomás Olivera le alcanzó para consagrarse campeón panamericano junior

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

con juan fernandez en el roster, argentina definio el plantel para la americup

Con Juan Fernández en el roster, Argentina definió el plantel para la AmeriCup

Ateneo Inmculada visitará a Ciclón Norte de Cayastá por la última fecha del Torneo Apertura liguista.

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Lo último

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Último Momento
Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir La experiencia 15 de Abril

Unión dio a conocer nuevos ganadores para vivir "La experiencia 15 de Abril"

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Sauce Viejo suma más vuelos: nuevas rutas a Salta e Iguazú y aumento de frecuencias a Buenos Aires

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Lugones, extitular de Aprevide, fue muy crítico con la policía de Kicillof

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Qué dijo el presidente de Chile sobre los incidentes en Avellaneda

Ovación
Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Se presentó la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Oficial Prefederal: festejos a domicilio de Gimnasia y Sanjustino

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Arranca la última fecha del Torneo Apertura Marcos Méndez

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Tomás Olivera aportó un nuevo oro para Argentina en Asunción

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Argentina ganó otras tres medallas doradas en Asunción 2025

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"