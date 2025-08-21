Grindetti le apuntó a los hinchas de la U: "Violencia inusitada que nunca vi"

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, repudió los hechos de violencia que sucedieron en ocasión del partido ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, rompió el silencio tras la noche de furia que terminó con la cancelación del partido contra la Universidad de Chile. Calificó el comportamiento de los hinchas visitantes como "realmente repudiable" y habló de una "violencia inusitada que nunca vi, absolutamente injustificada".

Según supo Noticias Argentinas, el máximo dirigente del "Rojo" denunció en TyC Sports graves destrozos en las instalaciones del estadio Libertadores de América. "Nos destrozaron los baños y tomaban los artefactos de los baños y los tiraban por la tribuna", afirmó Grindetti, visiblemente afectado.

La defensa del operativo de seguridad

Frente a las críticas por la ubicación de las parcialidades, que fue uno de los detonantes del conflicto, el presidente de Independiente defendió las decisiones tomadas en la previa y aseguró que la violencia fue un hecho imprevisible.

Decisión conjunta: Grindetti explicó que la ubicación de los hinchas chilenos en la tribuna alta fue definida en una reunión del "comité formado de seguridad por CONMEBOL, por el equipo visitante y por Independiente".

LEER MÁS: La batalla campal en Avellaneda dejó casi un centenar de detenidos

Precauciones "lógicas": Aseguró que "las prevenciones que se tomaron eran las lógicas" y que la cantidad de entradas entregadas fue la solicitada por la confederación sudamericana.

Hecho imprevisible: Sostuvo que la violencia fue imposible de anticipar: "Lo que no se puede prever de ninguna manera son cuando los comportamientos salen de parámetros normales".

Contraste con la ida en Chile: Recordó que en el partido de ida la tribuna fue compartida y "el comportamiento de la gente de Independiente fue impecable y no pasó absolutamente nada".

"Estoy con bronca, amargado, angustiado, porque realmente el público de Independiente no se mereció una cosa así", concluyó el dirigente, apuntando toda la responsabilidad por el inicio de los incidentes a los simpatizantes del equipo chileno.