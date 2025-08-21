Lanzini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Vélez

Vélez oficializó la incorporación del mediocampista Manuel Lanzini para afrontar el Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez oficializó este jueves la incorporación del mediocampista Manuel Lanzini para afrontar el Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing. El volante ofensivo, de 32 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se convirtió en la quinta incorporación.

El club de Liniers anunció la llegada del ex- River a través de sus redes sociales con el mensaje “Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, luego de que el jugador superara con éxito la revisión médica.

Vélez presentó a Lanzini

En un video difundido por la institución, el futbolista saludó a la hinchada: “A todos los hinchas, acá Manu Lanzini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1958599611112989040&partner=&hide_thread=false Las palabras de @manulanzini para el hincha fortinero.



LANZINI ES DE VÉLEZ pic.twitter.com/dsWgarCxG2 — Vélez Sarsfield (@Velez) August 21, 2025

Lanzini llega tras quedar marginado del plantel riverplatense, decisión que facilitó las negociaciones entre ambas instituciones. Con pasos previos por West Ham y Fluminense, el volante se suma a un equipo que busca consolidarse en el plano internacional y mejorar su rendimiento en el torneo local, donde necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual y aspirar a clasificaciones continentales en 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1958610458090344791&partner=&hide_thread=false @manulanzini y la firma como nuevo jugador de Vélez



LANZINI ES DE VÉLEZ pic.twitter.com/Gif13Y7t1c — Vélez Sarsfield (@Velez) August 21, 2025

Durante sus dos etapas en River, Lanzini disputó 150 partidos, marcó 15 goles y brindó 17 asistencias. En Vélez, se suma a las recientes incorporaciones de Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez.