Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Lanzini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Vélez

Vélez oficializó la incorporación del mediocampista Manuel Lanzini para afrontar el Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores

21 de agosto 2025 · 18:56hs
Lanzini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Vélez

@Velez

Vélez oficializó este jueves la incorporación del mediocampista Manuel Lanzini para afrontar el Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing. El volante ofensivo, de 32 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y se convirtió en la quinta incorporación.

El club de Liniers anunció la llegada del ex-River a través de sus redes sociales con el mensaje “Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, luego de que el jugador superara con éxito la revisión médica.

Vélez presentó a Lanzini

En un video difundido por la institución, el futbolista saludó a la hinchada: “A todos los hinchas, acá Manu Lanzini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1958599611112989040&partner=&hide_thread=false

Lanzini llega tras quedar marginado del plantel riverplatense, decisión que facilitó las negociaciones entre ambas instituciones. Con pasos previos por West Ham y Fluminense, el volante se suma a un equipo que busca consolidarse en el plano internacional y mejorar su rendimiento en el torneo local, donde necesita sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual y aspirar a clasificaciones continentales en 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1958610458090344791&partner=&hide_thread=false

Durante sus dos etapas en River, Lanzini disputó 150 partidos, marcó 15 goles y brindó 17 asistencias. En Vélez, se suma a las recientes incorporaciones de Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1958624752572277231&partner=&hide_thread=false

Vélez Manuel Lanzini River
Noticias relacionadas
el increible reclamo de la confederacion brasilena por la gresca en independiente-u de chile

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

costas fue sancionado con cuatro fechas en racing y no dirigira ante union

Costas fue sancionado con cuatro fechas en Racing y no dirigirá ante Unión

¿quien freno el accionar de la seguridad en la barbarie en cancha de independiente?

¿Quién frenó el accionar de la seguridad en la barbarie en cancha de Independiente?

grindetti insiste en independiente: el partido fue cancelado por los hinchas chilenos

Grindetti insiste en Independiente: "El partido fue cancelado por los hinchas chilenos"

Lo último

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Último Momento
El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

Preocupación en el centro: comerciantes de la peatonal se reunieron con Seguridad por la creciente ola de robos

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Ovación
Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Unión debe seguir esperando: Racing rechazó una millonaria oferta de Napoli por Nardoni

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita

Ortiz, otra vez sin vueltas en Colón: "Hay que estar a la altura para ganarle a Chacarita"

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Martín Minella definió su futuro en Colón tras dejar de ser el técnico principal

Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

Todos los detalles para ver Unión y Huracán en el 15 de Abril

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Medrán en Colón, tiene mucho más para ganar que para perder

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"