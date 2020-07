Guillermo Vilas fue nombrado capitán honorario de Copa Davis

La Asociación Argentina de Tenis distinguió a Guillermo Vilas con dos cargos de por vida: capitán honorario de Copa Davis y Embajador Mundial del Tenis Argentino. Con el anuncio de estos nombramientos históricos, se da por iniciado el camino hacia el centenario de la institución, que culminará el 2 de septiembre de 2021.

Esta historia comenzó tiempo atrás, cuando el Consejo Directivo de la AAT aprobó de manera inmediata el proyecto presentado por el periodista Eduardo Puppo el 25 de julio de 2018, con el fin de completar los reconocimientos -en el marco del Salón de la Fama del Tenis Argentino- a la carrera del jugador más destacado de nuestra historia.

La iniciativa iba a tener su coronación mediante un acto en el país con la presencia del tenista, radicado desde 2017 en Mónaco, a la primera oportunidad posible. Pese a la imposibilidad de consensuar una fecha para concretar la ceremonia, Eduardo Puppo viajó por otras obligaciones al Principado a fines de 2019 y le adelantó a Vilas, de manera privada y en nombre de la AAT, los presentes previstos, que ya constan en actas.

image.png Camino al centenario Vilas recibió esta consideración.

Ahora, en medio de la incertidumbre por la pandemia del COVID-19, la AAT decidió hacer públicos los nombramientos y participar al Sr. Vilas y a su familia de manera simbólica a la distancia.

Como complemento, se le entregó a Vilas la campera oficial de Copa Davis con su número histórico de representación y año del debut (Nº 22 / 1970) y el diploma correspondiente del Salón de la Fama como Embajador y Capitán Honorario.

Al recibirlos, Vilas expresó: “Lo acepto y agradezco, no importa si llega tarde o temprano en mi vida, lo que importa es que se acuerden. Siempre traté de comportarme bien mientras representaba al país, haciendo lo mío o por la Copa Davis, una competencia que amé. No son las ironías del destino, para mí es más que simbólico y lo valoro por el respeto con el que me otorgan estas distinciones”.

image.png Eduardo Puppo le entregó la declaración al inventor de la gran Willy.

Agustín Calleri, presidente de la AAT, dijo: “Los jugadores de tenis que actualmente encabezamos a la AAT conocemos la importancia de este tipo de reconocimientos y consideramos un honor que, a pesar de que no pudo ocupar físicamente estas designaciones en su momento, podamos valorar a Guillermo de la manera en que merece. Representa una gran responsabilidad para nuestra gestión y él hizo suyos los nombramientos con total humildad”.

“Es el tenista argentino que más series disputó y más partidos de Copa Davis ganó hasta el presente, logros suficientes para sustentar nuestra decisión. La AAT subraya su aporte indispensable para el desarrollo de nuestro tenis, algo que nadie puede cuestionar”, agregó.