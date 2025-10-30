Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y la fórmula que conoce de memoria pensando en el partido ante Newell's

Unión visitará este viernes a Newell's buscando obtener un buen resultado y ante un rival que llega demasiado urgido y en un contexto de crisis

30 de octubre 2025 · 12:11hs
Unión tiene por delante otro partido importante y es que el Torneo Clausura está en etapa de definiciones y el Tate es uno de los protagonistas ya que se ubica 4ª en la Zona A.

Unión y la paciencia para un partido decisivo

En consecuencia, no puede dejar puntos en el camino y precisa obtener un buen resultado para comenzar a confirmar su lugar dentro de los ocho primeros.

Y para el partido que jugará este viernes ante Newell's será clave la paciencia. Unión tendrá que apostar a un partido largo en función de la urgencia que tiene su rival.

Newell's llega al partido ante Unión con una racha de cinco partidos sin ganar, que incluyen dos empates y tres derrotas. La última ante Argentinos 3-1 significó la salida de Cristian Fabbiani.

LEER MÁS: Con equipo confirmado, Unión viaja este jueves a Rosario

Por lo cual, para recibir a Unión, el equipo rosarino tendrá como DT a Lucas Bernardi quien se venía desempeñando como entrenador de la Reserva.

Así las cosas y en un contexto muy complicado en donde también se juega permanecer en la categoría, Unión debe tomar nota de todo eso y salir a jugar con la presión que tendrá el equipo local.

Teniendo en cuenta la característica de Unión, es un contexto a priori favorable, ya que al Tate le fue mejor, cuando los rivales salieron a buscarlo.

LEER MÁS: Unión ya tiene día y hora para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

Y en este caso se puede dar un partido similar, con Newell's presionado para conseguir un buen resultado, el equipo dirigido por Leonardo Madelón puede aprovechar esa situación.

Así las cosas, será clave para el Rojiblanco mostrarse paciente y proponer un partido largo, en el que pueda sacar ventaja ante un equipo urgido y muy presionado.

La fórmula de jugar con la desesperación del rival es bien conocida por Unión. Y este viernes tiene la posibilidad de reconfirmarla en un partido decisivo.

Unión Newell's fórmula
