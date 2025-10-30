Uno Santa Fe | Colón | Colón

"Gane quien gane, todos queremos que a Colón le vaya bien"

Ignacio Lago habló sobre el futuro de Colón y expresó: "Se van a venir muchos cambios, pero todos debemos tirar para el mismo lado"

30 de octubre 2025 · 11:39hs
Ignacio Lago habló sobre el futuro de Colón.

Ignacio Lago habló sobre el futuro de Colón.

Ignacio Lago tuvo al igual que todo Colón un año complicado. Y en su caso aún más, ya que debió recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, por lo cual se perdió el inicio del campeonato.

Y luego de más de ocho meses sin jugar, está claro que le costó retomar el nivel que había mostrado durante el 2024, hasta su lesión en el mes de agosto del año pasado.

Mientras el plantel continúa con los entrenamientos y antes de las vacaciones, Lago dialogó con el programa Hoy por Hoy que se emite por Radio Mitre Santa Fe 99.3.

El análisis de Ignacio Lago

"Hoy estoy enfocado en lo físico, que fue lo que más me costó durante el año. Me vengo sintiendo bien, ya son los últimos días de entrenamiento, pero con mejores sensaciones", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Cuando estás jugando es difícil hacer los trabajos extra. Hoy tengo la posibilidad de meterle más fuerte durante toda la semana y descansar el fin de semana, eso ayuda mucho".

En cuanto a lo que viene dijo: "Cuesta pensar en el 2026 porque hay muchas decisiones que todavía no se tomaron. Más allá del contrato, nadie puede afirmar si va a seguir o no. Hay que esperar definiciones".

LEER MÁS: La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

En otro tramo de la charla Lago expresó: "En 2024 hubo una mejor preparación, este año hubo muchos lesionados. A veces no es solo lo físico, lo mental también juega mucho, fue un año estresante".

Respecto a las definiciones que se deben dar luego de las elecciones opinó: "Se van a venir muchos cambios, pero más allá de todo lo que pasó, tenemos que tirar todos para el mismo lado".

Y para el final dejó un mensaje: "Gane quien gane, venga quien venga, todos queremos que a Colón le vaya bien. Yo estoy entusiasmado, comprometido y trabajando para que el año que viene sea mejor".

Colón Ignacio Lago Club
