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Harry Kane habló maravillas de Messi en la previa de la semifinal

El goleador de Inglaterra llenó de elogios al ídolo de la Selección Argentina en la antesala de uno de los partidos más importantes de ambas selecciones

14 de julio 2026 · 10:42hs
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Harry Keane destacó lo que representa Lionel Messi.

Harry Keane destacó lo que representa Lionel Messi.

En la previa de las semifinales del Mundial, en el que Argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles desde las 16 en un nuevo encuentro que quedará en la historia del deporte; Harry Kane, el goleador inglés, palpitó lo que será este duelo ante Lionel Messi: “Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”.

Harry Keane y los elogios hacia Lionel Messi

En diálogo con ITV Sport, el delantero de Los Tres Leones analizó lo que implica tener a Leo enfrente: “Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”.

Y a su vez, no dejó de destacar al resto del plantel argentino: “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”.

El delantero del Bayern Munich continuó valorando la injerencia que tiene Messi en la Selección Argentina: “La gente juega al fútbol de muchas maneras diferentes, y a la gente le gusta generalizar y decir que tiene que ser de una forma u otra. La gente dice: ‘Tenés que correr tanto’. ¿Hay mucha gente que pueda hacerlo como él? Absolutamente no, porque no podés salirte con la tuya”.

Kane remarcó en qué aspectos tendrán que estar más atentos para evitar que la Albiceleste les complique los planes del partido: “Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.

En la misma entrevista, el centrodelantero habló de las expectativas que tiene para esta última etapa del torneo: "Creo que sé lo que podemos lograr como equipo, y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos al entrar. Y con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado".

Por último, ante su gran registro goleador en esta edición de la Copa del Mundo, el futbolista expresó: "Siento que, especialmente esta temporada, me siento sumamente peligroso alrededor del área del penal, en esa zona, sin importar cuántos defensores haya. Si me dan el baló por ahí, siento que puedo ser efectivo".

Harry Kane Messi semifinal
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