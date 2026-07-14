Colón gana, golea y convence, pero Medrán podría meter mano en el equipo

Colón sumó dos victorias consecutivas, mostrando una mejora sustancial en muchos aspectos. Sin embargo, para visitar a Ferro, Medrán podría realizan algún cambio

El DT de Colón Ezequiel Medrán podría disponer de alguna variante para visitar a Ferro.

Este viernes Colón visitará a Ferro, en lo que sin dudas se puede considerar una final . Y es que el Verdolaga es el único puntero de la Zona A con 40 puntos y el Sabalero lo escolta con 35 unidades.

Así las cosas, es un encuentro clave para que Colón logre descontar y acercarse a Ferro. Y si bien es una visita de riesgo, lo encuentra al Rojinegro en su mejor momento.

Luego de la penosa derrota ante Chaco For Ever, el elenco conducido por Ezequiel Medrán reaccionó, primero dando vuelta el partido ante Deportivo Madryn para obtener un resonante triunfo por 2-1.

Mientras que en la última fecha goleó a Central Norte 4-0 mostrando su mejor versión. En consecuencia, visitará a Ferro con la confianza por la nubes.

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Pero además, porque el entrenador recuperará a dos jugadores que son habituales titulares como Ignacio Antonio y Pier Barrios. El volante cumplió la fecha de suspensión y el zaguero está recuperado de un desgarro.

Es por ello, que pese a las dos victorias al hilo y la mejora que mostró Colón, es factible que Medrán disponga de alguna variante. Que podría ser de nombres o de esquema.

No habría que descartar en función del rival, que el DT sabalero decida jugar con un volante más de recuperación como lo hizo en la primera parte de la competencia.

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Por otra parte, se le presenta el dilema respecto a la continuidad de Sebastián Olmedo quien viene jugando muy bien o devolverle la titularidad a Pier Barrios.

Cuestiones que irá develando en los próximos entrenamientos. Por otra parte, el cuerpo técnico aguarda la habilitación de Leandro Garate quien no estuvo a disposición en el último cotejo.

El delantero se mantiene a la espera y si logra ser habilitado, es seguro que ocupará un lugar en el banco de suplenates, ampliando de esta manera las variantes en posición de ataque.