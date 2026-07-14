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Francia y España mano a mano por un lugar en la final del Mundial

Este martes a las 16 en Dallas, Francia y España jugarán la primera semifinal del Mundial con el arbitraje del salvadoreño Iván Barton

14 de julio 2026 · 08:50hs
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Francia y España chocan este martes por un lugar en la final del Mundial.

Francia y España chocan este martes por un lugar en la final del Mundial.

Francia y España jugarán desde las 16 en el Estadio Dallas, por una de las semifinales del Mundial 2026. Dos de los máximos candidatos al título se enfrentan en un partido histórico que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo, donde el vencedor se enfrentará al ganador de Inglaterra-Argentina en el duelo por el título.

Cómo llegan Francia y España a la semifinal del Mundial 2026

Les Bleus están arrasando en la Copa del Mundo: ganaron los seis partidos en los 90 minutos. En la primera ronda, donde integró el Grupo I, venció 3-1 a Senegal; 4-1 a Irak; y 4-1 a Noruega, clasificando a los dieciseisavos de final como líder de su zona.

En dicha instancia, aplastaron 3-0 a Suecia mientras que en octavos de final sufrieron para derrotar 1-0 a Paraguay con un gol de penal de Kylian Mbappé en el segundo tiempo. Por último, en cuartos le ganaron 2-0 a Marruecos en un partido que en la previa parecía más complicado de lo que terminó siendo.

Con Mbappé como máxima figura, con ocho goles en seis partidos, y compañeros en ataque de la talla de Ousmane Dembélé -quien suma cinco tantos-, Michael Olise -misma cantidad de asistencias que el Mosquito-, Désiré Doué y Bradley Barcola, Francia se ilusiona con jugar su tercera final mundial consecutiva e igualar lo hecho por Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).

Por su parte, La Roja dejó atrás el apático empate sin goles ante Cabo Verde en el debut y terminó sorteando la fase de grupos como líder del Grupo H tras vencer 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay. En dieciseisavos, goleó 3-0 a Austria y se afianzó como uno de los candidatos al título.

Por los octavos de final, jugó un duelo durísimo contra Portugal que pudo ser para cualquiera de los dos, pero en el final del partido Ferrán Torres habilitó a Mikel Merino, quien de zurda puso el 1-0 final que clasificó a España a cuartos de final, donde derrotó a Bélgica con el mismo resultados gracias a otro tanto de Merino.

Con Mikel Oyazarbal como goleador, con cuatro tantos, un Mikel Merino que cada vez que entra convierte, y un Lamine Yamal que sigue sin encontrar su mejor versión, La Roja va por una victoria que lo deposite en la final del Mundial por segunda vez en su historia.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

Árbitro: Iván Barton.

Estadio: Dallas.

Hora: 16.

TV: D Sports.

Francia España final
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