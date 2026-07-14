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Limpieza histórica de dependencias: retiran 230 vehículos abandonados en la Subcomisaría 17ª

El operativo incluyó el traslado de 211 motos, 15 bicicletas y cuatro autos que colapsaban la sede policial de Gorriti al 6.000. Se trata de la décima intervención de este tipo en la ciudad de Santa Fe. Los rodados secuestrados por la Aprad serán compactados, subastados, reutilizados o donados a escuelas técnicas.

14 de julio 2026 · 10:52hs
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Limpieza histórica de dependencias: retiran 230 vehículos abandonados en la Subcomisaría 17ª

Limpieza histórica de dependencias: retiran 230 vehículos abandonados en la Subcomisaría 17ª

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ejecutó este martes un profundo operativo de saneamiento y ordenamiento en el norte de la capital santafesina. A través de un despliegue conjunto, las autoridades retiraron 230 vehículos que se encontraban arrumbados y en estado de abandono tanto en el depósito como en las inmediaciones de la Subcomisaría 17ª, ubicada sobre Avenida Gorriti al 6.000.

La intervención tiene como propósito central recuperar el espacio público para los vecinos de la zona, eliminar focos de contaminación y optimizar las condiciones operativas y de seguridad edilicia del personal policial que presta servicios en esa dependencia.

"Buscamos liberar las comisarías de lo que históricamente funcionó como un cementerio de autos y motos, devolviendo ese espacio a los agentes para que realicen su tarea de prevención y a los vecinos que transitan por la zona", explicaron los coordinadores del despliegue.

LEER MÁS: Santa Fe avanza con la limpieza de predios policiales: comenzó la compactación de más de 140 vehículos en Recreo

Compactación, subasta o donación a escuelas técnicas

El inventario de los elementos removidos de la seccional del norte de la ciudad arrojó el retiro efectivo de 211 motocicletas, 15 bicicletas y cuatro automóviles. Todas estas unidades ingresaron de manera inmediata bajo la custodia del Estado provincial para un riguroso proceso de clasificación administrativa y técnica.

De acuerdo a las normativas vigentes y según el estado de conservación de cada rodado, la provincia definirá los siguientes destinos posibles:

Compactación: para aquellas unidades inutilizables, con alto deterioro o que representen un riesgo ambiental.

Subasta pública: vehículos aptos para circular cuyos plazos legales de reclamo hayan vencido.

Reutilización oficial: incorporación a flotas de ministerios u organismos públicos descentralizados.

Donación pedagógica: destinados a los talleres prácticos de escuelas de educación técnica de la provincia para el aprendizaje de mecánica y electromecánica.

Un plan sistemático que ya removió casi 2.000 rodados

El procedimiento de este martes estuvo coordinado de manera multiagencial por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en un trabajo articulado con el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Esta intervención en la Subcomisaría 17ª representa el décimo operativo de limpieza ejecutado en dependencias policiales de la ciudad de Santa Fe en lo que va de la actual administración.

Del operativo de traslado participó de manera presencial el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, junto al equipo técnico de la Aprad, quienes supervisaron la carga de los rodados en las grúas de traslado y el labrado de las actas de inventario que garantizan la transparencia del destino de cada bien.

Con estas acciones, la provincia avanza en el plan de descontaminación de las comisarías de los grandes centros urbanos, un reclamo histórico de los vecinos debido a la proliferación de alimañas, el deterioro visual y la obstrucción de veredas y calzadas que generan los autos judicializados.

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