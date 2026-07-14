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Semana con varios adelantos en el Apertura José Luis Burtovoy

El choque entre Sanjustino y la Academia Cabrera levantará el telón de la fecha 18 del Apertura de Primera A. También habrá acción en la Copa Concejo 0.0%

Ovación

Por Ovación

14 de julio 2026 · 08:34hs
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Academia Cabrera visitará a Sanjustino por la fecha 18 del Apertura Polaca Burtovoy.

foto gentileza AM Liga.

Academia Cabrera visitará a Sanjustino por la fecha 18 del Apertura Polaca Burtovoy.

Se viene una semana altamente cargada para los clubes de la Liga Santafesina ya que habrá acción en el Apertura de Primera A José Luis Burtovoy y también en la Copa Concejo 0.0%. En cuanto al campeonato doméstico habrá actividad este martes y el jueves con otros choques de la decimoctava jornada, pero además se fueron programando partidos de fechas anteriores que en su momento debieron ser postergados por distintas cuestiones.

Se levanta el telón de la fecha 18 del Polaca Burtovoy

Por la decimoctava fecha de la Copa Sanatorio Garay se van a jugar una serie de adelantos atendiendo a los compromisos por Copa Santa Fe de algunos de los equipos santafesinos el próximo fin de semana.

En el estadio Coloso del Oeste, este martes Sanjustino recibirá a la Academia Andrés Cabrera desde las 21, donde el juego de reserva comenzará a las 19. El Matador viene de empatar con Ateneo Inmaculada en la autopista y buscará un resultado positivo para no perderle pisada a los dos elencos que están en la cima como lo son La Perla y Colón de San Justo.

Ya el jueves, por un lado, en el estadio Rodolfo Candioti, los primeros equipos de Juventud Unida y Colón se enfrentarán desde las 21, en tanto que el preliminar irá a las 19. Los dirigidos por Martino Petitti vienen de empatar con Newell´s 1 a 1 en barrio Roma, mientras que el Sabalero goleó 5 a 0 a Deportivo Santa Rosa.

Ese mismo 16 de julio, en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé, Unión será anfitrión del Deportivo Nobleza desde las 9 de la noche. Las filas de ambos de reserva, en tanto, jugarán desde las siete de la tarde. El elenco conducido por Juan De Olivera cayó por la mínima diferencia con Ciclón Racing en Guadalupe, mientras que la Vizcachera dio la sorpresa al golear por 3 a 0 a Sportivo Guadalupe en el Lolo Bossio.

Loyola buscar&aacute; avanzar de fase en la Copa Concejo ya que deber&aacute; medirse con Col&oacute;n de San Justo.

Loyola buscará avanzar de fase en la Copa Concejo ya que deberá medirse con Colón de San Justo.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 43, Colón de San Justo 40, Sanjustino 38, Sportivo Guadalupe 33, La Salle Jobson 29, Colón 27, Juventud Unida 25; Cosmos y El Quillá 24, Ciclón Racing 21, Ateneo Inmaculada 21, Academia Cabrera e Independiente 19; Unión, Nacional y Nobleza 18, Ciclón Norte y Las Flores II 17, Gimnasia y Esgrima y Universidad del Litoral 16, Newell´s Old Boys 15, Deportivo Santa Rosa 5.

Reprogramaciones de fechas anteriores

El miércoles 22 de julio se va a recuperar el postergado de la decimoprimera fecha de este Apertura Polaca Burtovoy: Independiente se verá las caras ante Universidad, a las 19 se disputará el partido de Reserva mientras que el de Primera tendrá inicio a las 21.

Ya por la fecha 13, el miércoles 29 de julio y en el Gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima tendrá la visita de La Salle Jobson, donde el juego principal comenzará a las 21.30 y el de Reserva empezará a las 19.30.

En la Copa Concejo 0.0%

Esta semana se jugará un nuevo cruce de la primera ronda del cuadro principal del torneo organizado por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina: El Conquistador de San Justo se cruzará con el Santo de barrio Yapeyú de la Capital.

Este martes 14 de julio, en el predio Nery Alberto Pumpido, precisamente en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, Colón de San Justo y Loyola se medirán desde las 20.30 por los Dieciseisavos de Final de la Copa Concejo 0.0%. El ganador de este partido irá contra La Perla del Oeste que se encuentra esperando en Octavos de Final luego de haber vencido a Ciclón Norte.

Apertura Burtovoy fecha
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