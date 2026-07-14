Ismail Elfath, el árbitro estadounidense que dirigirá la semifinal de Argentina con Inglaterra

El juez de 44 años, nacido en Casablanca, que ya dirigió en tres compromisos de esta Copa del Mundo, fue designado para el encuentro de semifinales entre la Albiceleste y los europeos. Estuvo como cuarto en la final de Qatar

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como el árbitro para el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra, de este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El juez ya dirigió tres partidos en esta Copa del Mundo y viene de protagonizar algunas polémicas, aunque es un viejo conocido para la Albiceleste: estuvo como cuarto árbitro en la final de Qatar.

En este certamen, Elfath abitró el 2-2 de Países Bajos con Japón, el 1-0 de España sobre Uruguay, ambos por la fase de grupos, y el 2-1 de Noruega ante Brasil, en los octavos de final. En esos encuentros repartió ocho amarillas y una roja, esta última a Agustín Canobbio por un patadón contra Pau Cubarsí sobre el final del encuentro que marcó la eliminación de la Celeste.

De aquellos partidos quedó señalado en la prensa española, principalmente porque lo acusaron de no haber conducido con firmeza el encuentro ante los uruguayos y permitir excesiva pierna fuerte. La mayor queja se debe al patadón de Rodrigo Bentancur que sufrió Iñaki Williams, que lo dejó afuera de un puñado de partidos, y que solo sancionó con una amarilla.

Además, en el encuentro de Brasil, Elfath no sancionó en primera instancia el claro penal de Kristoffer Ajer contra Matheus Cunha, que luego fue malogrado por Bruno Guimaraes. El juez no había marcado falta pese a que en primera instancia resultó clara, hasta que el VAR intervino y rectificó su decisión. Ese día también sancionó un segundo penal para la Canarinha que Neymar cambiaría por gol, pero que aún así no le alcanzó a los de Carlo Ancelotti para evitar la eliminación. Cabe agregar que ese encuentro también terminó caliente por la impotencia en el lado brasileño.

De 44 años, Elfath nació en Casablanca, Marruecos, y emigró a Estados Unidos a los 18 años para estudiar ingeniería mecánica en la universidad de Austin, en Texas. Sin embargo, el fútbol estuvo ligado a él desde niño, por lo que en un momento de su vida decidió dejar de jugar y hacer el curso de árbitro, con el que terminaría convirtiéndose en uno de los mejores de su país. En el 2001 obtuvo la ciudadanía gracias al Programa de Visados de Inmigración de la Diversidad que hoy se encuentra suspendido.

Desde 2016 integra el listado de jueces internacionales de la FIFA y desarrolló gran parte de su carrera en la MLS. Por este motivo ya se ha cruzado con el astro de la Selección Argentina, Lionel Messi: fue el juez que arbitró la final de la Leagues Cup 2023 en la que Inter Miami se consagró campeón por penales ante Nashville luego de haber igualado 1-1.

A lo largo de su trayectoria dirigió competencias de primer nivel, entre ellas la Copa del Mundo, la Copa América, la Copa Oro, los Juegos Olímpicos, el Mundial Sub-20 y el Mundial de Clubes. Al seleccionado argentino, incluso, lo arbitró en Tokio 2020. Fue en un empate 1-1 por la fase de grupos en el que el conjunto nacional quedó eliminado porque neceistaba sumar de a tres. Aquel día fueron titulares Facundo Medina y Alexis Mac Allister, que conforman el actual plantel.

Esta es su segunda Copa del Mundo después de haber arbitrado tres encuentros en Qatar: Portugal-Ghana, Camerún-Brasil y Japón-Croacia, este último en octavos de final. En Arentina-Inglaterra estará acompañado de sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes 1y 2 y del italiano Maurizio Mariani como cuarto.