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Julián Álvarez: "Es especial, pero no deja de ser un partido"

El delantero del seleccionado argentino se refirió al encuentro que este miércoles jugará Argentina ante Inglaterra

14 de julio 2026 · 10:36hs
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Julián Álvarez opinó sobre el partido de este miércoles ante Inglaterra.

Julián Álvarez opinó sobre el partido de este miércoles ante Inglaterra.

El delantero de la Selección Argentina Julián Álvarez, autor de un golazo clave para el triunfo por 3-1 ante Suiza en curtos de final, palpitó el cruce de semifinales del Mundial ante Inglaterra, este miércoles desde las 16, y pese a reconocer que será un encuentro especial por la rivalidad histórica entre ambos, reconoció que "no deja de ser un partido".

Julián Álvarez habló sobre la semifinal ante Inglaterra

En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el cordobés se refirió a la carga emotiva que tendrá el cruce ante los ingleses que revive aquel encuentro de cuartos de final de México 86 -el día de los dos goles de Diego Maradona-, poco después de la Guerra de Malvinas. "No sé si presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido", expresó en sintonía con lo que había declarado el entrenador, Lionel Scaloni.

A su vez, el futbolista del Atlético de Madrid aseguró: "Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar otdo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto". Asimismo, también analizó al conjunto que dirige Thomas Tuchel: "A Inglaterra se lo ve un equipo muy fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales, sabemos que no va a ser fácil".

Por otro lado, el surgido en River describió cómo ha sido el recorrido de este grupo en la Copa del Mundo, en la que superó los tres partidos de eliminación directa con lo justo: "Los partidos de fase de grupos en teoría podían llegar a ser fáciles, pero hay que jugarlos. Después, los otros partidos nos costaron mucho, sufrimos, pero este equipo tiene todo, sabe adaptarse a cada momento y luchamos hasta el final". Y agregó: "La competencia es muy grande dentro del grupo, todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta y hay que entregarse en cada partido, brindarse al máximo".

Por último, Álvarez destacó que "la base del equipo no cambió mucho" respecto a Qatar y están muy orgullosos, y recalcó lo que significa para él jugar al lado de Lionel Messi: "Crecí viéndolo jugar, el ídolo mío y de mi hermano, y hoy tener la posibilidad de seguir jugando con él, lograr otra cosa importante en la selección argentina, acompañarlo y ayudarlo, es un sueño cumplido".

Julián Álvarez Argentina Inglaterra
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