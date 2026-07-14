Investigan si una red de tráfico de ciudadanos chinos en la Triple Frontera tiene conexiones directas con la ciudad Santa Fe

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó a 47 personas que ingresaron de forma ilegal por Misiones con destino a Córdoba y Buenos Aires. El caso enciende las alarmas en la provincia tras el ataque sicario en calle San Jerónimo, en la ciudad de Santa Fe, y las graves extorsiones en Rafaela.

Investigan si la red de tráfico de ciudadanos chinos en la Triple Frontera tiene conexiones directas con la ciudad Santa Fe. Foto: archivo UNO Santa Fe.

Entre el 7 y el 10 de julio, en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en la zona de la Triple Frontera, oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria PSA identificaron a 47 personas de nacionalidad china cuando intentaban abordar vuelos de cabotaje con destino al Área Metropolitana de Buenos Aires y a la ciudad de Córdoba. Un caso de violencia extrema entre ciudadanos chinos en Santa Fe posa su mirada sobre el fenómeno .

Ninguna de ellas registraba ingreso al país en el Sistema Integral de Captura Migratoria SICaM. Durante los controles preventivos, varios de los pasajeros habrían brindado explicaciones consideradas inconsistentes acerca de la forma en que ingresaron al territorio argentino, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal y de la Dirección Nacional de Migraciones DNM.

Entre los casos detectados figura un menor de edad que intentó abordar un vuelo con destino a Aeroparque, situación que también quedó bajo intervención de las autoridades competentes.

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Hipótesis investigativa

Los investigadores analizan si detrás de los episodios existe una organización dedicada a facilitar el ingreso irregular de migrantes utilizando el corredor fronterizo entre Foz do Iguaçu, en Brasil, y Puerto Iguazú, en Argentina.

Como parte de esa línea investigativa también se evalúa el impacto que pudo haber tenido la decisión del gobierno brasileño de eximir del requisito de visa a ciudadanos chinos desde el 11 de mayo de este año, medida que permite el ingreso por hasta 30 días con fines turísticos o de negocios. Las autoridades aclararon que hasta el momento no existen pruebas que permitan establecer una relación directa entre esa política migratoria y los casos detectados, aunque reconocen que modificó el escenario regional y forma parte del análisis.

Según el informe, los 47 ciudadanos chinos presentaban características comunes: no registraban ingreso legal al país en el SICaM, intentaban abordar vuelos comerciales desde Puerto Iguazú hacia Buenos Aires o Córdoba y, durante los controles, ofrecieron respuestas consideradas inconsistentes sobre su ingreso a la Argentina. Algunos presentaban múltiples ingresos y egresos del país, por lo que se analiza si podrían haber desempeñado funciones de coordinación dentro de una eventual organización.

Investigación

Informaron la novedad de los procedimientos a la Fiscalía Federal, que ordenó la apertura de actuaciones por presunta infracción a la Ley de Migraciones N.º 25.871 y que las personas involucradas quedaran a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones DNM.

Se sumó a la pesquisa el Departamento de Inteligencia Criminal Aeroportuaria de la PSA para determinar si existe una estructura organizada dedicada al tráfico o la facilitación ilegal de migrantes, quién organizó los traslados, cómo fueron financiados, quién adquirió los pasajes aéreos y quiénes aguardaban a los pasajeros en sus destinos finales. Las autoridades remarcaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que no existen conclusiones definitivas sobre la existencia de una organización criminal, aunque la reiteración de los episodios justifica profundizar las pesquisas de manera coordinada entre la PSA, la DNM, oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional Argentina GNA, la Justicia Federal y organismos de seguridad de Brasil.

Una relación directa con los últimos casos de violencia extrema en Santa Fe

Tal como fue adelantado en exclusiva por UNO Santa Fe en la mañana de la víspera, la investigación policial y judicial sobre el ataque a una adolescente de 16 años, el viernes después de las 20 dentro de un local comercial en el microcentro capitalino -San Jerónimo y Salta- detectó que una promesa de venganza por conflictos comerciales con intereses entre nacionales de China, sería la razón que explica el ataque criminal contra la menor.

En marzo de 2026, en la ciudad de Rafaela, un ciudadano chino que planeaba abrir un bazar sobre bulevar Roca al 900, denunció a la Policía y a la Justicia, que recibió llamados extorsivas desde Buenos Aires. Lo amenazaron con destrozar el local y atentar contra su vida si continuaba con el proyecto. La Justicia ordenó abrir una investigación por el delito de amenazas calificadas.

En mayo del año 2024, una pareja de ciudadanos chinos radicados en la ciudad de Santa Fe y dueños del Supermercado Estrella, fueron víctima de una estafa millonaria y privación ilegítima de la libertad ocurrida en la provincia de Córdoba. El matrimonio de chinos fueron atraídos desde Santa Fe a Córdoba con la promesa de mercadería barata, luego fueron encerrados en una casa abandonada y les robaron 21 millones de pesos