Héctor Salva será el head coach del CRAI

CRAI tendrá para la próxima temporada un cambio en la conducción de su plantel superior. Sucede que Alejandro Capobianco y Federico Fernández cumplieron con su ciclo exitoso de dos años al frente de la primera división, y serán reemplazados por Héctor Salva.

"Estamos con las mejores expectativas porque primero vuelvo a mi club, segundo vuelvo en una etapa de total armonía, ya que somos la transición de un mismo grupo. Es tomar la posta que me dejaron Alejandro Capobianco y Federico Fernández", le dijo Kiko Salva a UNO Santa Fe.

Quien fuera doce años capitán del conjunto Gitano, remarcó que "Siempre rugbsíticamente no me propongo objetivos vinculados a los resultados. Sino que la consigna es jugar bien, que los chicos y disfruten. Eso se hace con exigencia, y los resultados son la consecuencia de ese objetivo que es jugar bien".

"En CRAI tenemos una historia en la que a los chicos los formamos de los 6 a los 19 años, para que se reciban de jugador. Para que nos devuelvan mucho tiempo y años en el plantel superior. Con esto no quiero decir que estoy en contra de loas Pladares, pero el objetivo principal del jugador de CRAI en su formación es llegar a primera" destacó el recién asumido head coach GItano.

"El plantel que jugó este año tiene muy buenas condiciones técnicas, ya que han tenido muy buenas divisiones inferiores, y excelente formación. A eso se ha dado que los chicos después del Regional explotaron muy bien como grupo. Entonces la proyección que tenemos, hacia el techo que debe tener el grupo es alto. La exigencia pasa por nosotros, al contar con buenos jugadores, en llegar a ese nivel querido".

Más expresiones

En relación a como será la preparación de los Gitanos remarcó que "Si bien todavía no tenemos el calendario definido, pero el Regional arrancaría el 28 de febrero ó el 7 de marzo, no varía mucho, y terminaría en julio. Lograr el pico de entrenamiento sería para mayo ó junio, para estar en el mejor momento, así que iremos de menos a más, esa sería la etapa que manejamos con la preparación física para estar de la mejor manera".

En cuanto a su paso como entrenador principal en Estudiantes de Paraná reflexionó que "la verdad que la experiencia y la confianza de la gente fue bárbara. Cuando llegué no había encontrado esta armonía y esta transición que tengo hoy en el CRAI. Cuando me fui dejamos un equipo de entrenamiento, pero cada club tiene sus cuestiones, sus internas, y es dificil de dejar una metodología de trabajo si uno no está. En materia de resultados se estuvo bien, el equipo siguió competitivo, pero el paso fue satisfactorio".

Más información

El plantel superior de CRAI tendrá como head coach a Héctor Salva, mientras que sus colaboradores inmediatos serán José Martín Gallo, Claudio González Viescas y Luciano Bortondello. En reserva estarán Humberto Deré, Paulo López Cortés, y Francisco Escobar Cello; mientras que en pre-reserva lo harán Julio Vigetti, Santiago Candioti, Martín Maldaceno, Patricio Cecchini y Fernando Delgado.

Los mánagers serán Claudio Selvaggi, Héctor Caloia y Daniel Bertero; Hernán Olivera y Exequiel González los kinesiólogos; Emilio Moreno el médico; Juan Ignacio Müller será el analista de video, mientras que María Emilia Antille y Luisina Fertonani las nutricionistas; Agustín Caparelli el psicólogo, y Gonzálo Carrasco y Gildo Radín los preparadores físicos.

La pretemporada dará comienzo el 3 de febrero, mientras que el 7, será el primer amistoso con Citas de Buenos Aires que tiene como head coach a Rolando Martin, en tanto, el 13, 14 y 15 habrá una concentración en un lugar a determinar.