Uno Santa Fe | Negocios | Buenos Aires

Buenos Aires, la ciudad declarada como la más bella del mundo, invita a visitarla en los próximos fines de semana XXL

Buenos Aires ha sido recientemente distinguida como la mejor ciudad del mundo para visitar en 2026 por la revista británica Wanderlust. Cultura, gastronomía y vida urbana la posicionan entre las elecciones favoritas a la hora de conocer a “La Reina del Plata”.

13 de marzo 2026 · 00:35hs
Buenos Aires, la ciudad declarada como la más bella del mundo, invita a visitarla en los próximos fines de semana XXL

La ciudad capital de Argentina recibió una distinción histórica a finales de 2025 que la puso en la cima del mundo: el Oro en los Wanderlust Reader Travel Awards. En una ceremonia realizada en la National Gallery de Londres, Buenos Aires fue elegida como la “Ciudad más deseada del mundo” (Most Desirable City) para el año 2026. Este galardón fue definido por el voto de más de 200.000 viajeros y lectores de la prestigiosa revista.

CALLE CORRIENTES NOCTURNA

Los viajeros destacaron varios puntos clave que hacen de Buenos Aires una ciudad única:

Vibrante escena cultural: con 287 teatros y 380 librerías, la oferta es casi inigualable.

Gastronomía de vanguardia: la combinación de las clásicas parrillas y bodegones con una nueva generación de chefs creativos.

Identidad y autenticidad: el resurgimiento del tango y las milongas, que atraen a un público joven y cosmopolita.

La calidez porteña: la hospitalidad y la energía de la gente local fueron factores determinantes en la votación.

Entre los lugares más emblemáticos mencionados, que no pueden faltar en la agenda de todo turista, se destacan:

La cultura ocupa un lugar ineludible. Conocer joyas edilicias como el Teatro Colón, considerado uno de los mejores teatros de ópera del mundo; el Palacio Barolo, edificio único por su diseño inspirado en la obra de Dante Alighieri; El Ateneo Grand Splendid, librería reconocida como una de las más bellas del planeta; o el MALBA, considerado el corazón del arte latinoamericano y referente del arte moderno en la región. También es imperdible recorrer: el barrio de Recoleta, el Barrio Chino, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de la Casa Rosada, Palacio Libertad, etc.

La gastronomía, variada y sorprendente, es otro de los grandes atractivos. Desde los tradicionales cortes de carne hasta las históricas pizzerías que tienen como gran referencia a la Avenida Corrientes, sin olvidar los restaurantes que representan a las distintas colectividades que se afincaron en la ciudad. Los cafés también son un ícono porteño y forman parte del paisaje cultural de la gran urbe.

Barrios a visitar: El fútbol es una pasión y es parte de la identidad de los argentinos. Los estadios de Boca Juniors (La Boca) y River Plate (Núñez) son una excelente forma de conocer la historia de estos colosos del fútbol mundial. La Bombonera y El Monumental son visitas obligadas para comprender parte de la historia del fútbol argentino.

PLANETARIO GALILEO GALILEI Y LAGO DE PALERMO

Pata conocer más sobre los distintos barrios de la ciudad en www.turismo.buenosaires.gob.ar/es

A la hora de descansar, ¿dónde hospedarse?

La oferta hotelera es amplia y se adapta a todos los presupuestos. En ese contexto, se destaca el porfolio que ofrece el Grupo Hotelero Albamonte, con cuatro hoteles excepcionales para disfrutar de Buenos Aires. Hospedarse en Howard Johnson o Days Inn en CABA es una excelente opción por varias razones, principalmente por su ubicación estratégica y el respaldo de una cadena internacional como Wyndham Hotels & Resorts.

Puntos salientes de los hoteles

Cada uno de los hoteles en CABA está ubicado en puntos neurálgicos de la ciudad, lo que facilita la movilidad para los turistas. Ofrecen tarifas más competitivas que otras cadenas internacionales de lujo, sin sacrificar comodidad, y es común encontrar promociones o descuentos.

Howard Johnson Plaza Buenos Aires: ubicado sobre la avenida 9 de Julio, cercano al Obelisco, Plaza de Mayo y a los principales teatros y centros gastronómicos de la Avenida Corrientes.

Howard Johnson Florida St - Fachada

Howard Johnson Plaza Florida Street: situado en la emblemática peatonal Florida, es ideal para quienes buscan hacer compras y estar a pasos de Galerías Pacífico, Plaza San Martín y la zona comercial de la city.

Howard Johnson República de La Boca: en pleno corazón del barrio de La Boca y frente al mítico estadio La Bombonera. Además, se encuentra cerca de Caminito, de los clásicos museos del barrio y de una gran variedad de restaurantes que reflejan la impronta italiana de la zona. También está próximo a San Telmo, Puerto Madero y tradicionales tanguerías.

SHOPPING ABASTO

Days Inn Villa Devoto: el hotel ofrece todas las comodidades para que durante su estadía solo tenga que preocuparse por disfrutar. Es una excelente opción para grupos familiares. Se encuentra a solo cinco cuadras de la Plaza Devoto y de su polo gastronómico, y cerca de la avenida Cuenca, principal vía comercial de Villa del Parque. El transporte público permite llegar en menos de media hora a lugares como el Obelisco, Parque Rivadavia, Bosques de Palermo y el Barrio Chino, entre otros puntos de la ciudad.

Más info en www.hjargentina.com

Redes: @hjargentina

HJ Undici - FachadaCancha
Buenos Aires Argentina
Noticias relacionadas
este fin de semana, changomas te invita a aprovechar las ofertas flash de changomania con descuentos y promos exclusivas

Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las ofertas flash de "ChangoManía" con descuentos y promos exclusivas

dia internacional del riesling: el vino mendocino que fue elegido entre los mejores dulces del mundo

Día Internacional del Riesling: el vino mendocino que fue elegido entre los mejores dulces del mundo

changomas invita a sus clientes a la gran feria de liquidacion

ChangoMâs invita a sus clientes a la "Gran Feria de Liquidación"

Lo último

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Último Momento
Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Unión repetirá la formación titular para recibir el domingo a Boca

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Colón puso en marcha la venta de entradas para recibir al líder Acassuso

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Fórmula 1 retiraría los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Armand Duplantis volvió a superar el récord mundial absoluto de salto con garrocha

Ovación
Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: Son algo impresionante

Anselmi se rindió ante los hinchas de Colón: "Son algo impresionante"

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Federico Lértora y el nuevo Colón: liderazgo, autocrítica y un objetivo claro

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

Con el regreso de Velasco, los convocados de Boca para enfrentar a Unión

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

KDY responde tras polémica por la camiseta de Colón: aclara cambios, continuidad y amenazas recibidas

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado

El autor de la camiseta ganadora del concurso de KDY: "La camiseta de Colón salió diferente a lo pactado"

Policiales
En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe