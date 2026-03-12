El TC2000 arrancó la temporada 2026 con una caravana por la 9 de Julio y el Obelisco

Uno Santa Fe | Ovación | TC2000

12 de marzo 2026 · 16:43hs
El TC2000 puso en marcha su temporada 2026 con una presentación en pleno centro porteño y anticipó el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires, que se disputará este fin de semana en un circuito callejero de Villa Soldati.

La categoría realizó una caravana de autos de carrera por la avenida 9 de Julio y cerró el recorrido frente al Obelisco, donde pilotos, organizadores y autoridades dieron inicio a un evento que promete convocar a miles de personas con entrada libre en distintos sectores.

La recorrida comenzó en la sede del Automóvil Club Argentino, sobre la avenida Del Libertador, y funcionó como una previa del espectáculo que se desarrollará en el sur de la Ciudad. Durante el trayecto, los pilotos Matías Rossi con un Toyota Corolla Cross GRS, Franco Vivian al mando de un Chevrolet Tracker y Facundo Aldrighetti con un Honda ZRV exhibieron sus autos ante el público y generaron una fuerte expectativa entre los fanáticos del automovilismo.

La caravana concluyó en el Obelisco, donde los corredores y el resto de los protagonistas posaron para la foto oficial junto al emblemático cartel BA. Allí estuvieron el secretario de Deportes porteño, Fabián “Chino” Turnes, y el presidente de Tango Motorsport, Alejandro Levy.

Turnes destacó el valor del evento y sostuvo: “Esto es una fiesta increíble que está empezando y que se va a vivir a pleno durante todo el fin de semana en el sur de la Ciudad. Fue espectacular escuchar los motores del TC2000 en el centro porteño; los invitamos a disfrutar de un espectáculo para toda la familia”.

La competencia se desarrollará en un trazado urbano de 2.509 metros que unirá las avenidas General Roca y Escalada con un sector del Parque de la Ciudad. En la recta principal, de 952 metros, los autos superarán los 250 km/h. El evento marcará, además, el regreso del TC2000 a un circuito callejero porteño tras trece años.

La actividad en pista comenzará con prácticas libres, continuará el sábado con la clasificación y tendrá su punto central el domingo desde las 13 con la carrera principal, pactada a 35 minutos más una vuelta. Antes competirán las categorías Fiat Competizione y Top Race en el mismo escenario.

El evento también incluirá una amplia oferta de entretenimiento y el Fan Zone contará con simuladores de manejo, exhibiciones de autos clásicos y una réplica del histórico “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

Habrá espacios interactivos dedicados al Autódromo Oscar y Juan Gálvez, sectores gastronómicos, shows de acrobacias de la Brigada Blanca, propuestas artísticas y actividades para chicos, con inflables, circuitos de karting a pedal y áreas de dibujo.

La carrera callejera aparece además como parte del calendario deportivo que la Ciudad impulsa con vistas a 2027, año en el que Buenos Aires será Capital Mundial del Deporte.

En paralelo, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa con obras de remodelación que buscan adecuarlo a estándares internacionales y permitir el regreso de grandes competencias del automovilismo mundial.

TC2000 Buenos Aires Obelisco
