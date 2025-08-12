Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán cayó 1-0 ante Once Caldas en Manizales por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha tendrá lugar el próximo martes en el Palacio Tomás A. Ducó

Huracán cayó 1-0 en su visita a Once Caldas en el Estadio Palogrande, en Manizales, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Globo fue de menor a mayor en el comienzo del partido y se marchó al entretiempo con el 0-0 en el marcador gracias a tres intervenciones clave de su arquero.

Hernán Galíndez, figura del encuentro, le tapó dos mano a mano a Michael Barrios y se quedó con un cabezazo de Juan David Cuesta desde el borde del área chica.

En la segunda mitad, el experimentado Dayro Moreno con una gran ejecución desde el punto penal le dio el 1-0 al conjunto de Manizales.

Los de Parque Patricios tuvieron la ocasión más clara en los pies de Luciano Giménez, que reemplazó a Matías Tissera, pero el remate cruzado fue controlado sin inconvenientes por James Aguirre.

Huracán buscará revertir la serie y avanzar a los cuartos de final el próximo martes a las 19, en el partido de vuelta a disputarse en el Tomás Adolfo Ducó.