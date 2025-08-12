Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán cayó 1-0 ante Once Caldas en Manizales por los octavos de final de la Copa Sudamericana. La revancha tendrá lugar el próximo martes en el Palacio Tomás A. Ducó

12 de agosto 2025 · 22:01hs
Huracán perdió 1-0 frente a Once Caldas.

Huracán perdió 1-0 frente a Once Caldas.

Huracán cayó 1-0 en su visita a Once Caldas en el Estadio Palogrande, en Manizales, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Huracán perdió ante Once Caldas

El Globo fue de menor a mayor en el comienzo del partido y se marchó al entretiempo con el 0-0 en el marcador gracias a tres intervenciones clave de su arquero.

Hernán Galíndez, figura del encuentro, le tapó dos mano a mano a Michael Barrios y se quedó con un cabezazo de Juan David Cuesta desde el borde del área chica.

En la segunda mitad, el experimentado Dayro Moreno con una gran ejecución desde el punto penal le dio el 1-0 al conjunto de Manizales.

Embed - #HURACÁN NO PUDO con #ONCECALDAS y DEFINIRÁ en el DUCÓ | Once Caldas 1–0 Huracán | Resumen

Los de Parque Patricios tuvieron la ocasión más clara en los pies de Luciano Giménez, que reemplazó a Matías Tissera, pero el remate cruzado fue controlado sin inconvenientes por James Aguirre.

Huracán buscará revertir la serie y avanzar a los cuartos de final el próximo martes a las 19, en el partido de vuelta a disputarse en el Tomás Adolfo Ducó.

Huracán Once Caldas Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
comesana sigue incrementando sus premios en cincinnati

Comesaña sigue incrementando sus premios en Cincinnati

cardozo la rompe en belgrano: union ya es parte de mi pasado

Cardozo la rompe en Belgrano: "Unión ya es parte de mi pasado"

inter miami avanza para incorporar a un campeon con colon

Inter Miami avanza para incorporar a un campeón con Colón

francisco comesana logra una epica remontada y avanzo a los octavos en cincinnati

Francisco Comesaña logra una épica remontada y avanzó a los octavos en Cincinnati

Lo último

Nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al Instituto del Diagnóstico en Santa Fe

Nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al Instituto del Diagnóstico en Santa Fe

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Último Momento
Nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al Instituto del Diagnóstico en Santa Fe

Nuevas víctimas mortales del fentanilo contaminado: siete casos corresponden al Instituto del Diagnóstico en Santa Fe

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Tensión en el peronismo santafesino: fantasmas de ruptura y denuncias de proscripción

Tensión en el peronismo santafesino: fantasmas de ruptura y denuncias de proscripción

Pullaro y Llaryora: Los gobernadores estamos garantizando la paz social

Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"

Ovación
Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Ya está el árbitro del cotejo entre Instituto y Unión por la fecha 5

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Se confirmó el árbitro del duelo entre San Telmo y Colón de la fecha 27 del grupo B

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Huracán sufrió en la altura y cayó ante Once Caldas por la Copa Sudamericana

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Vélez obtuvo un valioso empate frente a Fortaleza en Brasil

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Colón y el fantasma del descenso: lo que le queda a CADU y Talleres (RE)

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"