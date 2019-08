Ian Reutemann: "Estoy muy contento por el triunfo"

Por Alejandro Martínez

En la planta alta de Huaw Bowling Bar, ubicado en avenida Rivadavia casi boulevard Pelegrini, se realizó una conferencia de prensa de los pilotos del Martos Med, el santafesino Ian Reutemann y el rosarino Pedro Boero.

La misma contó con la participación de Mauro Medina, titular del Martos Med; Hugo Rodríguez, y Mónica Naranjo, en representación de la Lotería de Santa Fe; más el piloto de Desvío Arijón, Lisandro Macía, y el ex nadador y piloto de karting, Fernando Fleitas, entre otros.

Con apenas 16 años, Ian Reutemann, viene de imponerse en La Plata en el TC Pista Mouras, y esa fue la razón de su reunión con los medios de comunicación. Sobre lo conseguido en la capital bonaerense, señaló que "Fue una carrera muy linda, la verdad que a lo largo del año veníamos muy bien. Se trabajó mucho con el equipo, se hizo mucho en el desarrollo, y logramos el primer triunfo después de haber logrado cinco pole".

"Nos falta la victoria, se dió en una muy linda competencia, en la primera vuelta me tiro por afuera, y logro pasar a otro compañero y ahí empezó otra carrera. Me propuse en lograr una diferencia, para poder estar más tranquilo", destacó el volante oriundo de Humboldt.

El gran piloto de la ACTC sostuvo que "Estoy muy contento por todo lo que logramos, por el triunfo, porque estamos ahí en el campeonato, tercero a catorce puntos, que eso nos hace poner el foco en lo que viene".

auto2.jpg

Más sensaciones

"Para pasar al TC Pista no voy a poder, porque tengo que hacer un año si o si en el TC Mouras. Respecto a los play off ya estoy adentro, los tres primeros del campeonato logramos el pasaje a la fase siguiente. Eso me deja tranquilo, con lo cual ahora hay que seguir trabajando para llegar hasta el final y obtener un buen resultado", señaló Reutemann sobre un posible paso a otra categoría.

El TC Pista Mouras es la más baja de las categorías escuela del Turismo Carretera y compite los fines de semana con el TC Mouras. Resaltó que "En mi caso quiero seguir corriendo igual, tratar de seguir ganando, para sumar más puntos en el campeonato. La idea que tenemos es esa, porque queríamos tomarlo como experiencia, es el primer año, conocer los autos y acostumbrarnos. Ahora llega esta instancia, y estamos contentos y tranquilos, porque significa que estamos por el buen camino".

auto3.jpg

A su participación en la categoría TC Mouras, también lo hace con suceso en la Fórmula Renault Plus, sobre lo cual expresó que "Realmente es un año muy lindo para mí, ya que se dió la posibilidad de correr en dos categorías en la misma temporada. Por eso doy gracias a todos los sponsors que son los que me permiten estar. Son dos autos diferentes, uno es un fórmula que pesa 500kg, y el otro un Mouras que pesa 1500, sin dirección ni nada".

"Venimos siendo competitivos en las dos categorías, en el Fórmula el triunfo se dió antes, estaba más en ritmo, pero con el Mouras nos faltaba poco para ganar, pero se pudo conseguir, y ahora hay que seguir trabajando", concluyó el destacado volante de la provincia de Santa Fe.