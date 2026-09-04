Prisión preventiva para dos hombres por el crimen de Mercedes Uviedo en Bº Santa Rosa de Lima: son su sobrino y un vecino

La mujer de 61 años murió tras recibir un disparo durante una balacera entre los dos imputados. La Fiscalía sostiene que el sobrino efectuó varios tiros contra el otro hombre y que uno de los proyectiles alcanzó a su tía cuando había salido a la calle. Ambos quedaron detenidos por orden de la jueza Rosana Carrara.

Dos detenidos. Vecino y sobrino de Mercedes Uviedo, en prisión preventiva por su homicidio.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de la investigación por el homicidio de Mercedes Evangelina Uviedo , ocurrido el jueves de la semana pasada en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de un sobrino de la víctima, de 28 años , identificado por las iniciales MAU , y de un vecino de 31 años , de iniciales PDF .

La medida cautelar fue solicitada por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, durante una audiencia realizada este jueves por la tarde en los tribunales de Santa Fe.

Los abogados defensores de ambos imputados no se opusieron al pedido de la Fiscalía y la jueza Rosana Carrara dispuso que permanezcan privados de su libertad mientras avanza la investigación.

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La víctima quedó en medio de una balacera

Según la hipótesis fiscal, el homicidio se produjo alrededor de las 20.30 en inmediaciones de Arenales al 2200, donde se registró un enfrentamiento entre los dos hombres investigados. Giavedoni explicó que el vecino de Uviedo habría realizado inicialmente un disparo al aire con el objetivo de amedrentar al sobrino de la mujer y que luego ingresó a su vivienda.

A partir de esa situación, el sobrino de Uviedo habría respondido efectuando varios disparos contra su vecino.

El hombre logró ingresar a su domicilio, ubicado junto a la vivienda de la familia de la víctima, y de esa manera evitó ser alcanzado por los proyectiles.

Sin embargo, uno de los disparos impactó en Mercedes Uviedo, quien en ese momento había salido a la calle.

La mujer murió como consecuencia de la herida de arma de fuego.

Qué le atribuye la Fiscalía al vecino

Durante la audiencia, Giavedoni explicó que a PDF se le atribuyó provisoriamente la autoría del delito de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

Según la acusación, el hombre efectuó un disparo al aire con la intención de intimidar al sobrino de Uviedo antes de ingresar nuevamente a su vivienda.

La investigación apunta a determinar el contexto del enfrentamiento y las circunstancias que derivaron en la posterior balacera.

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El sobrino enfrenta dos imputaciones

La situación procesal de MAU es más compleja. La Fiscalía le atribuyó la presunta autoría de una tentativa de homicidio calificada por el empleo de arma de fuego contra PDF y, además, del homicidio calificado por el uso de arma de fuego de su propia tía.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por el fiscal, el joven de 28 años habría disparado en reiteradas oportunidades contra el otro imputado con intención de matarlo.

El objetivo no se concretó porque PDF consiguió refugiarse dentro de su vivienda.

Pero, según la Fiscalía, uno de esos disparos atravesó la línea de fuego e impactó en Uviedo.

La hipótesis sobre el disparo mortal

Giavedoni sostuvo que la atribución del homicidio a MAU se basa en que, al momento de efectuar los disparos, sabía o debía saber que podía alcanzar a cualquier persona que se encontrara en la denominada “línea de fuego”.

En ese contexto, la Fiscalía entiende que existe una relación directa entre los disparos realizados contra el vecino y la muerte de Uviedo.

La mujer, según la reconstrucción preliminar, quedó involuntariamente en medio del enfrentamiento.

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Una investigación que continúa

Con los dos imputados bajo prisión preventiva, la Fiscalía continuará reuniendo elementos para reconstruir de manera precisa la secuencia de los disparos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El expediente busca determinar, además, el contexto previo al enfrentamiento y todos los factores que derivaron en la muerte de Mercedes Evangelina Uviedo.

La causa mantiene, de manera provisoria, las calificaciones de amenazas calificadas, tentativa de homicidio calificada y homicidio calificado por el empleo de arma de fuego, según el grado de participación atribuido a cada uno de los dos investigados.