Independiente hizo oficial la venta de Nicolás Vallejo al León de México

El “Rojo” anunció la salida del joven delantero de 21 años rumbo al conjunto centroamericano y brindó detalles de la transferencia.

Independiente hizo oficial este martes la venta del delantero Nicolás Vallejo en una operación importante para la economía del club dado que trae consigo no solo una inyección de dinero sino también la cancelación de deudas previas.

El joven atacante de 21 años fue transferido al León de México en 825 mil dólares , sumado a un 10% de plusvalía en caso de una futura salida del elenco centroamericano rumbo a otra entidad.

No obstante, el apartado de mayor relevancia en la transacción tiene que ver con la cancelación completa del pasivo que el “Rojo” mantenía con su par por la compra de Luciano Cabral, mediocampista ofensivo chileno de 30 años.

“Adicionalmente, el Club León renuncia a las acreencias pendientes por la adquisición de Luciano Cabral. Dicha suma se traduce en 1.150.000 USD, quedando cancelada totalmente la deuda que mantenía nuestra institución”, detalló el elenco de Avellaneda en un comunicado.

Asimismo, el acuerdo marca que los comandados por Gustavo Quinteros recibirán un 20% adicional del pase del volante trasandino, lo que se traduce en un total del 90% de los derechos económicos del jugador. De esta manera, Independiente podrá contar con un mayor porcentaje de dinero recibido en caso de una futura venta de Cabral.

“#Independiente y el Club León de México llegaron a un acuerdo por la venta de Nicolás Vallejo. ¡Todos los éxitos en esta nueva etapa, Chaco!”, expresaron los “Diablos Rojos” a través de la cuenta oficial del club, despidiendo a un futbolista surgido en Villa Domínico.

La oficialización de Independiente sobre la venta de Vallejo