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Cuándo y dónde será el próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1

El argentino viene de tener una muy floja actuación en el GP de Mónaco, donde terminó decimoquinto.

Ovación

Por Ovación

8 de junio 2026 · 13:17hs
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Cuándo y dónde será el próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá poco tiempo para recuperarse luego de su muy floja actuación en el Gran Premio de Mónaco, donde terminó decimoquinto entre los 15 pilotos que completaron la carrera.

El próximo desafío para Colapinto será este fin de semana, cuando participe en el GP de Barcelona, que corresponde a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Allí, el argentino tendrá la oportunidad de dejar atrás el flojo resultado cosechado en Mónaco y volver a su mejor nivel, tal como lo demostró en Miami y Canadá, donde finalizó séptimo y sexto respectivamente.

El GP de Barcelona se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que tiene una extensión de 4,657 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El único antecedente de Colapinto en este circuito desde que llegó a la Fórmula 1 se dio el año pasado, cuando terminó en el decimoquinto lugar tras una más que discreta actuación.

En lo que respecta a la pelea por el título, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega a esta fecha como el cómo líder con 156 puntos, 66 más que su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El cronograma del GP de Barcelona de Fórmula 1

Viernes 12/6:

  • Práctica libre 1 a las 8:30
  • Práctica libre 2 a las 12

Sábado 13/6:

  • Práctica libre 3 a las 7:30
  • Clasificación a las 11

Domingo 14/6:

  • Carrera a las 10

Colapinto Fórmula 1 Mónaco
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