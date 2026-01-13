Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió en las últimas horas una oferta formal del Pisa de Italia por el mediocampista chileno Felipe Loyola

13 de enero 2026 · 18:34hs
Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió en las últimas horas una oferta formal del Pisa de Italia por el mediocampista chileno Felipe Loyola. La propuesta fue de 7 millones de euros brutos por el 70% de su ficha, más una opción de compra por el 30% restante valuada en 4,5 millones.

La operación que está siendo evaluada por la dirigencia del Rojo, que además analiza incluir una cláusula de plusvalía, mientras las partes ultiman detalles para intentar cerrar el acuerdo.

El interés del conjunto italiano no es nuevo, pero en esta oportunidad se tradujo en números concretos que sacuden el mercado y colocan a Loyola en el centro de la escena. El volante se convirtió en una pieza clave desde su llegada a Independiente, destacándose por su versatilidad, su intensidad en la recuperación y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos, cualidades que despertaron la atención de clubes europeos.

Desde Avellaneda miran la operación con cautela. Si bien la cifra es considerable y representa una oportunidad financiera importante para la institución, la dirigencia analiza cuidadosamente la estructura del pase. El hecho de desprenderse inicialmente del 70% de los derechos económicos, manteniendo un 30% con opción de venta futura, aparece como un punto a favor, aunque el foco principal está puesto en la plusvalía, considerada clave ante una eventual transferencia posterior del jugador dentro del mercado europeo.

En el plano deportivo, la posible salida de Loyola obligaría a Independiente a replantear su mediocampo. El cuerpo técnico valora su regularidad y su aporte táctico, por lo que cualquier negociación estará atada a la posibilidad de reforzar el plantel para no resentir el funcionamiento del equipo. En ese sentido, la dirigencia busca que la venta no solo deje rédito económico, sino también margen de maniobra para futuras incorporaciones.

Para el futbolista, el interés del Pisa representa una chance concreta de dar el salto al fútbol europeo. El proyecto deportivo del club italiano, que apunta a consolidarse y crecer competitivamente, aparece como un destino atractivo para continuar su evolución y ganar experiencia en un contexto exigente desde lo físico y táctico.

Con las conversaciones en marcha y varios detalles aún por resolver, la negociación entra en una etapa decisiva. Independiente evalúa cada condición antes de dar el visto bueno definitivo, consciente de que el futuro de Felipe Loyola puede convertirse en una de las transferencias más importantes del mercado para el club.

cuánto dinero recibiría Independiente

Un punto central en la negociación es que Independiente posee actualmente el 50% de los derechos económicos de Felipe Loyola, un dato que condiciona el impacto real de la operación.

En caso de concretarse la propuesta del Pisa, al club de Avellaneda le ingresarían aproximadamente 3.670.000 dólares limpios por la venta del 70% del pase, cifra que representa un alivio financiero importante para las arcas de la institución. A ese monto se le sumaría una opción futura de 1,7 millones de dólares por el 30% restante, lo que elevaría considerablemente el valor total de la transferencia.

Sin embargo, la dirigencia aún trabaja en un aspecto considerado clave: la inclusión de una cláusula de plusvalía, que le permitiría a Independiente percibir un porcentaje ante una eventual venta posterior del jugador en el mercado europeo.

Independiente Pisa Loyola
Noticias relacionadas
pese al llamado de leo madelon, ignacio malcorra ya tiene acuerdo para jugar en independiente

Pese al llamado de Leo Madelón, Ignacio Malcorra ya tiene acuerdo para jugar en Independiente

los 11 de alianza lima para jugar ante union por la serie rio de la plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

vukic dio la sorpresa en el atp 250 de adelaida y profundizo la crisis de tsitsipas

Vukic dio la sorpresa en el ATP 250 de Adelaida y profundizó la crisis de Tsitsipas

asi les fue a los argentinos en la clasificacion para el australian open

Así les fue a los argentinos en la clasificación para el Australian Open

Lo último

Giro en la causa del crimen de Bº Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Giro en la causa del crimen de Bº Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: "Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir"

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Último Momento
Giro en la causa del crimen de Bº Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Giro en la causa del crimen de Bº Sur: la defensa del custodio niega el tiroteo y cuestiona el intento de robo

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir

Mauro Peinipil ya vive el mundo Colón: "Lo pasional que es el hincha me motivó más a venir"

No hay que relajarse: advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

"No hay que relajarse": advierten que desde febrero podrían aparecer los primeros casos de dengue en Santa Fe

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Los 11 de Alianza Lima para jugar ante Unión por la Serie Río de La Plata

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Darío Sarmiento: Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

El dilema del 9: Madelón deberá definir el ataque de Unión

El dilema del "9": Madelón deberá definir el ataque de Unión

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"