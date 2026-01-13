Independiente recibió una oferta millonaria de Pisa por Felipe Loyola

Independiente recibió en las últimas horas una oferta formal del Pisa de Italia por el mediocampista chileno Felipe Loyola . La propuesta fue de 7 millones de euros brutos por el 70% de su ficha, más una opción de compra por el 30% restante valuada en 4,5 millones.

La operación que está siendo evaluada por la dirigencia del Rojo, que además analiza incluir una cláusula de plusvalía, mientras las partes ultiman detalles para intentar cerrar el acuerdo.

El interés del conjunto italiano no es nuevo, pero en esta oportunidad se tradujo en números concretos que sacuden el mercado y colocan a Loyola en el centro de la escena. El volante se convirtió en una pieza clave desde su llegada a Independiente, destacándose por su versatilidad, su intensidad en la recuperación y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos, cualidades que despertaron la atención de clubes europeos.

Desde Avellaneda miran la operación con cautela. Si bien la cifra es considerable y representa una oportunidad financiera importante para la institución, la dirigencia analiza cuidadosamente la estructura del pase. El hecho de desprenderse inicialmente del 70% de los derechos económicos, manteniendo un 30% con opción de venta futura, aparece como un punto a favor, aunque el foco principal está puesto en la plusvalía, considerada clave ante una eventual transferencia posterior del jugador dentro del mercado europeo.

En el plano deportivo, la posible salida de Loyola obligaría a Independiente a replantear su mediocampo. El cuerpo técnico valora su regularidad y su aporte táctico, por lo que cualquier negociación estará atada a la posibilidad de reforzar el plantel para no resentir el funcionamiento del equipo. En ese sentido, la dirigencia busca que la venta no solo deje rédito económico, sino también margen de maniobra para futuras incorporaciones.

Para el futbolista, el interés del Pisa representa una chance concreta de dar el salto al fútbol europeo. El proyecto deportivo del club italiano, que apunta a consolidarse y crecer competitivamente, aparece como un destino atractivo para continuar su evolución y ganar experiencia en un contexto exigente desde lo físico y táctico.

Con las conversaciones en marcha y varios detalles aún por resolver, la negociación entra en una etapa decisiva. Independiente evalúa cada condición antes de dar el visto bueno definitivo, consciente de que el futuro de Felipe Loyola puede convertirse en una de las transferencias más importantes del mercado para el club.

cuánto dinero recibiría Independiente

Un punto central en la negociación es que Independiente posee actualmente el 50% de los derechos económicos de Felipe Loyola, un dato que condiciona el impacto real de la operación.

En caso de concretarse la propuesta del Pisa, al club de Avellaneda le ingresarían aproximadamente 3.670.000 dólares limpios por la venta del 70% del pase, cifra que representa un alivio financiero importante para las arcas de la institución. A ese monto se le sumaría una opción futura de 1,7 millones de dólares por el 30% restante, lo que elevaría considerablemente el valor total de la transferencia.

Sin embargo, la dirigencia aún trabaja en un aspecto considerado clave: la inclusión de una cláusula de plusvalía, que le permitiría a Independiente percibir un porcentaje ante una eventual venta posterior del jugador en el mercado europeo.