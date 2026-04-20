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Alerta para padres: Anmat prohibió la comercialización de productos cosméticos infantiles de distintas marcas

Anmat detectó que diversos productos destinados a niños carecían de registros sanitarios, representando un riesgo por falta de control en su composición

20 de abril 2026 · 10:47hs
Anmat retiró del mercado varios artículos cosméticos infantiles

Anmat retiró del mercado varios artículos cosméticos infantiles

La Anmat prohibió la comercialización y publicidad en todo el país de diversos cosméticos infantiles de marcas reconocidas. La medida se adoptó tras verificar que los artículos no poseían los registros de inscripción obligatorios, impidiendo garantizar la seguridad de sus componentes y las condiciones de higiene durante su proceso de elaboración.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición del uso, comercialización y publicidad en todo el país de una serie de productos cosméticos infantiles de distintas marcas. La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, se tomó luego de que el organismo detectó que los artículos no contaban con la debida inscripción ante la autoridad sanitaria, lo que impide garantizar la calidad de sus insumos y la seguridad de su aplicación en menores de edad.

Las marcas afectadas por la medida de Anmat

Entre los productos señalados se encuentran artículos de marcas como "Rapunzel", "Soy Luna" y "Barbie", entre otras, que suelen incluir brillos labiales, esmaltes o sets de maquillaje.

Se prohíbe el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de los siguientes productos cosméticos infantiles:

  • Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca “POLA AYIR”
  • Labial lip gloss TASTY “RAINBOW SUGAR” marca “MAGIC YOUR LIFE”
  • Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca “RPK”.
  • Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca “RPK”
  • Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca “FAVOR BEAUTY”.
  • Paleta de sombras para ojos con dibujo de HELLO KITTY marca “FAVOR BEAUTY”

El motivo técnico de la medida es la falta de registro (legajo del establecimiento elaborador) lo que significa que no se sabe bajo qué condiciones de higiene fueron fabricados ni si los colorantes o conservantes son aptos para la piel sensible de los niños.

Al tratarse de productos ilegítimos, que no han sido elaborados bajo condiciones higiénico sanitarias verificadas ni cumplen con la normativa vigente, y cuyo ingreso al país no se realizó a través de los canales habilitados, no es posible garantizar su seguridad, calidad ni composición.

Recomendación: se insta a los consumidores a verificar siempre que los productos cosméticos cuenten con el número de legajo del elaborador y el número de inscripción del producto (MS y AS N°...).

Anmat cosméticos infantiles registros higiene comercialización
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