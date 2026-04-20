En un torneo mediocre, a Colón con lo que tiene, le debe sobrar

El campeonato de la Primera Nacional, muestra un nivel mediocre. Colón sin brillar pelea arriba y tiene mucho más plantel y presupuesto que sus rivales

Pese a la derrota contra Deportivo Morón, por plantel, a Colón le tiene que sobrar para quedarse con la Zona A.

La derrota de Colón ante Deportivo Morón fue un golpe duro , sin embargo no es para rasgarse las vestiduras, en función del contexto de la competencia y de lo que se observa fecha tras fecha.

Claramente no hay un equipo que sobresalga del resto y el nivel de los equipos es mediocre. Y los números así lo reflejan, el líder es Deportivo Morón con 17 puntos, los mismos que tiene Colón.

Pero el Gallo es puntero por mejor diferencia de gol. Es decir que luego de nueve fechas jugadas, el porcentaje de eficacia de los dos equipos que están arriba es del 63%.

Tanto Colón como Deportivo Morón son los dos equipos que más partidos ganaron con cinco cada uno. Pero los equipos que están abajo, ganaron cuatro y tres encuentros.

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Después del Gallo y el Sabalero, se ubican Defensores de Belgrano, Godoy Cruz y Racing de Córdoba con 14 puntos, siendo el elenco cordobés el que se impuso en cuatro cotejos, los restantes ganaron tres.

Los tres equipos mencionados, apenas alcanzan el 51,8% de efectividad. Y los equipos que completan las primeras ocho posiciones son Ciudad Bolívar, Los Andes y San Miguel todos con 13 puntos y una eficacia del 48%.

Las estadísticas demuestran las enormes dificultades que muestran los equipos para alcanzar una regularidad y encadenar una racha de resultados positivos.

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Por otra parte, son equipos que convierten pocos goles, la excepción es Deportivo Morón quien anotó 14 goles en nueve partidos. Y lo siguen Colón y Deportivo Madryn con 11 goles, en tanto que San Telmo marcó 10.

Los otros 14 equipos, ni siquiera llegan a los nueve goles. Así las cosas, y mejorando en algunos aspectos, a Colón debería sobrarle para sacar ventaja.

Es infinitamente superior el presupuesto que maneja Colón respecto a sus rivales. Por lo cual, la diferencia de plantel es muy notoria en favor del Rojinegro, en relación a los demás equipos.

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Por lo cual, hasta el momento, la campaña de Colón cumple mínimamente con el requisito de pelear arriba en la tabla, con más puntos que buen juego.

La realidad indica que Colón jugando apenas 45' bien en condición de visitante le alcanza para estar 2º y con los mismos puntos que el líder.

El Sabalero se dio el lujo de casi no competir en condición de visitante y así todo, ser protagonista. Con lo hecho en el Brigadier López pudo marcar diferencia.

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El peso de la camiseta y la jerarquía de sus futbolistas bastaron para ganar cuatro de los cinco partidos como local y sacar chapa de candidato.

En consecuencia y pensando a futuro, a Colón con lo que tiene y ni hablar con el mercado de pases que vendrá, le tiene que alcanzar para quedar primero en la Zona A.

A diferencia de los dos anteriores torneos, en donde había equipos más competitivos y que marcaban un estilo, en este campeonato, el nivel es realmente mediocre y por ello el Sabalero sin despeinarse tendría que sacar ventaja.