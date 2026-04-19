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Pumpido: "Unión tiene que pelear arriba, no hay que ser conformista"

Nery Pumpido, gloria de Unión y dirigente de CONMEBOL pidió cambiar la mentalidad para pelear arriba. “El 70% del fútbol está en la cabeza”, aseguró.

19 de abril 2026 · 12:19hs
Pumpido: Unión tiene que pelear arriba, no hay que ser conformista

La palabra de Nery Pumpido siempre tiene peso en Unión. Ídolo como jugador, exentrenador y hoy dirigente de CONMEBOL, el campeón del mundo dejó una reflexión profunda en LT10 (AM 1020): el club necesita cambiar la mentalidad para dar un salto definitivo desde lo deportivo.

“El conformismo no sirve”, el mensaje de Pumpido para Unión

Pumpido fue contundente al analizar el presente rojiblanco. Si bien valoró que el equipo compita en Primera, dejó en claro que eso no alcanza.

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“No hay que ser conformista. Unión tiene que pelear arriba, creérsela. Si no se logra, por lo menos que sea intentando”, expresó.

Para el exarquero, quedarse en la idea de “mantenerse” es un error conceptual que limita el crecimiento: “Eso es conformismo. Hay que cambiar la mentalidad y apuntar más alto”.

La clave: la cabeza

El diagnóstico de Pumpido no pasa tanto por lo futbolístico como por lo mental. Allí, según su mirada, está el gran desafío.

“Hoy el 70% de los jugadores es la cabeza. Cuando vos les metés que hay que luchar y crecer, todo cambia”, sostuvo.

Nery Pumpido
Nery Pumpido remarc&oacute; la necesidad de que Uni&oacute;n se trace objetivos superadores.

Nery Pumpido remarcó la necesidad de que Unión se trace objetivos superadores.

Y fue más allá: “Unión tiene todo para hacerlo, pero falta compromiso general y una idea clara de ir para adelante”.

Un mensaje que excede al plantel

El campeón del mundo en México 86 no solo apuntó a los jugadores. También incluyó a dirigentes, entrenadores e incluso al entorno.

“Esto es contagio de todos: dirigentes, jugadores, periodismo. Hay que empujar para el mismo lado”, remarcó.

Incluso dejó una reflexión poco habitual: “El periodismo también tiene que convencerse y acompañar con una crítica constructiva”.

El cambio de discurso, un primer paso

Pumpido valoró un aspecto puntual: el giro en el mensaje del actual DT Leonardo Madelón, quien empezó a plantear objetivos más ambiciosos.

“Me parece bárbaro que el técnico cambie el discurso. Hay que pensar en grande”, destacó.

Para el histórico arquero, ese es el camino: “Hay que pensar en jugar siete partidos, no solo en los próximos tres. Hay que pensar en llegar a una final”.

Historia y respaldo para creer

Lejos de ver utopías, Pumpido recordó que Unión ya estuvo cerca de lograr grandes cosas.

“¿Por qué no se puede? Unión ya estuvo. Tiene historia, tiene con qué”, afirmó, en alusión a campañas pasadas donde el club rozó la gloria.

Unión, ante el desafío de evolucionar

En definitiva, el mensaje fue claro: no alcanza con competir, hay que aspirar a más. Pumpido lo resume en una idea simple pero contundente: “Si yo me hubiera conformado, hoy no estaría donde estoy. Siempre hay que ir por más”.

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Unión, con un plantel competitivo y un contexto que lo mantiene en Primera, tiene ahora el desafío de dar ese salto que su propia historia —y sus referentes— le exigen.

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