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Que Unión dependa de sí mismo para clasificar, no parece ser la mejor noticia

Unión quedó 7º en la Zona A, pero si San Lorenzo le gana a Vélez terminará 8º. Aún así, depende de sí mismo para meterse en playoffs

Ovación

Por Ovación

20 de abril 2026 · 10:58hs
Unión depende de sí mismo para clasificar

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Unión depende de sí mismo para clasificar, pero el equipo viene de perder tres de los últimos cuatro partidos.

Unión sumó por primera vez en el Torneo dos derrotas consecutivas, que sin dudas lo pone contra las cuerdas y complica seriamente su clasificación a los playoffs.

Unión depende de sí mismo, pero no parece ser una buena noticia

Con partidos aún por jugarse, la realidad indica que Unión se ubica 7º en la Zona A, pero si San Lorenzo le gana a Vélez, el Tate finalizará la 15ª fecha en la 8ª posición.

En cambio, un empate o una derrota de San Lorenzo lo mantendrá 7º. La única manera que tiene de salir de la zona de clasificación es que San Lorenzo le gane a Vélez y que Platense como visitante derrote a Central Córdoba por seis goles.

Así las cosas y a dos fechas del final de la etapa regular, los números muestran que Unión depende de sí mismo para meterse en playoffs.

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Y es que ganando los dos partidos ante Vélez como visitante y Talleres como local, ingresaría entre los mejores ocho equipos de la Zona A.

Pero se trata de dos partidos realmente muy complicados, por lo cual, pareciera que la esperanza de Unión estuviera puesta en que sus rivales pierdan puntos y no tanto que el Tate pueda ganar los dos encuentros.

Con tres derrotas en los últimos cuatro partidos, Unión afronta la definición de la competencia, en el peor momento futbolístico del equipo. Y eso claramente es un aspecto negativo.

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En otra instancia del Torneo, hubiese resultado un dato positivo que Unión dependiera de sí mismo para alcanzar el objetivo.

Pero en este presente, Unión no brinda garantías ni confiabilidad. El equipo perdió confianza y los resultados así lo reflejan. Ganó apenas un partido de los últimos seis que disputó.

Pero además, arrancó ganando los últimos dos partidos y se lo dieron vuelta. Lo que refleja la falta de solidez y equilibrio para ser un equipo competitivo.

Unión equipo playoffs
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De los últimos cinco partidos que Unión arrancó ganando, apenas pudo ganar uno.

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