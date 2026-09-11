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La bandera en lo más alto le dio la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

A un día del inicio del inicio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, se realizó la ceremonia de izamiento de las banderas de las delegaciones participantes

Ovación

Por Ovación

11 de septiembre 2026 · 19:52hs
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La bandera nacional en lo más alto  le dió la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario  

La bandera nacional en lo más alto  le dió la bienvenida a los Juegos Suramericanos en Rosario

 

La cuenta regresiva terminó. En la Villa Suramericana se realizó la ceremonia oficial de bienvenida a las delegaciones de los 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) que participarán en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en un acto cargado de simbolismo, emoción y espíritu olímpico.

Rosario izo la bandera nacioal Suramericana

La ceremonia fue encabezada por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y por el presidente de ODESUR y del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia. También participaron autoridades provinciales, miembros del Comité Olímpico Internacional (COI), el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, representantes de los Comités Olímpicos Nacionales, integrantes del Comité Ejecutivo de ODESUR y dirigentes deportivos del continente.

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Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el izamiento de la bandera argentina, la primera en elevarse en la Villa Suramericana. Mientras sonaban los acordes del Himno Nacional Argentino, el acto marcó oficialmente el inicio de la convivencia entre las delegaciones que protagonizarán la gran fiesta deportiva de Sudamérica.

Los jefes de misión de cada país estuvieron acompañados por dos atletas referentes de sus respectivas delegaciones. Por Argentina participaron la nadadora Macarena Ceballos y el jugador de vóley de playa Nicolás Capogrosso, quienes escoltaron al jefe de misión argentino, Carlos Ferrea, durante la ceremonia.

Durante su discurso de bienvenida, Mario Moccia destacó el valor de los Juegos como espacio de encuentro entre los pueblos sudamericanos. "Este es un momento solemne para cada uno de ustedes, porque se va a izar el pabellón nacional de sus países. Van a estar durante estos 15 días disfrutando de la competencia, de la amistad y de la camaradería que reina acá en la Villa Suramericana".

El titular de ODESUR también remarcó la importancia del trabajo conjunto que hizo posible la organización de esta nueva edición de los Juegos. "Lo más importante para nosotros es que podamos concretar estos XIII Juegos Suramericanos trabajando en equipo, todos juntos por el deporte sudamericano y que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de expresarse de la mejor manera en su deporte".

Moccia resaltó además los valores que identifican al movimiento olímpico. "La amistad, la excelencia y el respeto son los valores del olimpismo que nos llevan siempre por delante a todos los que amamos esta profesión".

Por su parte, Pablo Javkin transmitió la emoción de toda la ciudad y de la provincia por recibir al deporte continental. "Rosario, Santa Fe y Rafaela van a vivir un momento único en su historia. Recibir al deporte de todo el continente significa recibir en cada uno de ustedes una historia de esfuerzo, dedicación y superación".

El intendente recordó además el compromiso de la provincia con el desarrollo deportivo como política de Estado. "Decidimos hace mucho tiempo que el deporte forma parte del legado más importante que uno puede dejar en una gestión pública. Cada vez que alguien elige practicar un deporte, elige un camino en su vida que lo enriquece para siempre".

En el tramo final de su mensaje, Javkin puso en valor el esfuerzo organizativo realizado para hacer realidad la Villa Suramericana y expresó su deseo de que Santa Fe 2026 sean “los mejores Juegos”.

Con la ceremonia de bienvenida ya realizada, Santa Fe 2026 comenzó a vivir oficialmente el clima de los Juegos, con las delegaciones instaladas en la Villa Suramericana y el deporte continental listo para iniciar una nueva edición de encuentro, competencia y celebración.

Juegos Suramericanos Rosario
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