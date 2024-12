Independiente se quiere afirmar en puestos de Sudamericana ante Central Córdoba

Independiente llega de caer 2-1 ante Newell’s en Rosario por la fecha pasada. El “Rojo” se encuentra décimo en la tabla de posiciones con 33 puntos, aunque necesita sumar de a tres para mantener su lugar en la Copa Sudamericana, a la cual está clasificando gracias a la tabla anual, donde se ubica en el noveno puesto con 56 unidades.

El entrenador Julio Vaccari volverá a contar con el mediocentro Federico Mancuello, que podría ingresar en el segundo tiempo, ya que esta semana volvió a entrenar a la par de sus compañeros.

En el mediocampo cuenta con algunas dudas, como la titularidad de Santiago Toloza, quien no termina de convencer al técnico, o Lautaro Millán, que no tuvo oportunidades, aún destacándose en la Reserva y la Selección Argentina Sub 20.

A su vez, contará con una baja obligada tras la expulsión del defensor Joaquín Laso y su reemplazante será Marco Pellegrino.

Por otro lado, Central Córdoba llega de caer por 1-0 ante Rosario Central en condición de local. En la tabla de posiciones se encuentra vigésimo segundo con 28 puntos.

Si bien el entrenador Omar De Felippe no definió el equipo, se cree que podría repetir el mismo once inicial que cayó ante el “Canalla”.

- Probables formaciones -

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino, Damián Pérez; Felipe Loyola, Iván Marcone, Santiago Toloza o Lautaro Millán; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos y Diego Tarzia. DT: Julio Vaccari.

Central Córdoba (SdE):Luis Ingolotti; Rafael Barrios, Lucas Abascia, Sebastián Valdez, Juan Meli; Cristian Vega, José Florentín, Matías Benítez, Rodrigo Atencio, Matias Godoy; Lucas Varaldo. DT: Omar De Felippe.

Hora de inicio: 17.

Árbitro: Silvio Trucco.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

TV: TNT Sports.