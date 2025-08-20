Independiente va por la remontada ante Universidad de Chile en Avellaneda Independiente, que perdió 1-0 como visitante, recibirá a Universidad de Chile, desde las 21.30, en procura de avanzar a cuartos de la Sudamericana. Por Ovación 20 de agosto 2025 · 07:43hs

Independiente recibe a Universidad de Chile este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en Estadio Libertadores de América desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

De flojo arranque en el Torneo Clausura, el “Rojo” cayó en Chile en la ida, por lo que necesita dar vuelta la serie para meterse en cuartos de final. Probables formaciones de Independiente vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari. Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.