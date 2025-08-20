Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

La primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina organizado por la Liga Santafesina y la Paranense se lanzará oficialmente en la sala Mayo de Paraná.

Unión de Santa Fe será uno de los representantes de la Liga Santafesina en la Copa Túnel Subfluvial.

En la presente jornada de miércoles se presentará la primera edición del torneo bipartito que organizan la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. Será del lado entrerriano. En la misma confluirán los 16 equipos que competirán desde el próximo domingo.

Este miércoles 20 de agosto desde las 20 en Sala Mayo, sita en Raul Alfonsín y Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Paraná, se llevará a cabo la presentación de la edición femenina de la Copa Túnel Subfluvial, el certamen que marca la integración deportiva entre las dos provincias.

En dicha conferencia de prensa se presentarán los detalles del torneo, la programación de los partidos y los aspectos que se destacan de esta competencia bipartita. En este sentido, se harán presentes autoridades de los dieciséis clubes que jugarán la copa, las protagonistas y sus cuerpos técnicos.

Los equipos que participarán de la Copa Túnel Subfluvial

Culminado el Apertura Narela Gómez, torneo que se adjudicó ayer el conjunto Tatengue, quedaron definidos los elencos que competirán frente a los 8 de la Liga Paranaense. Empieza a quedar todo listo para el certamen de las dos orillas.

El próximo 24 de agosto había quedado establecida la inauguración oficial de las luminarias de la cancha número 2 del predio Nery Pumpido, la Pedro Pablo Pasculli, con motivo del inicio de la Copa Túnel Subfluvial edición Femenina, torneo que la Liga Santafesina organiza de forma conjunta con la Liga Paranaense.

Los ocho equipos de la Liga Santafesina que jugarán este torneo son: el campeón Unión, Colón, Coliseo, Náutico El Quillá, Peñarol, Veteranos, El Cadi y Juventud Unida. Los partidos se disputarán en los predios que tienen ambas ligas, tanto en el complejo que se encuentra en avenida Jorge Newbery al 5.000 de la Liga Paranaense de Fútbol, y el predio denominado Nery Pumpido perteneciente a la Liga Santafesina de Fútbol.