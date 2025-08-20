Uno Santa Fe | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

La primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina organizado por la Liga Santafesina y la Paranense se lanzará oficialmente en la sala Mayo de Paraná.

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 09:32hs
Unión de Santa Fe será uno de los representantes de la Liga Santafesina en la Copa Túnel Subfluvial.

Unión de Santa Fe será uno de los representantes de la Liga Santafesina en la Copa Túnel Subfluvial.

En la presente jornada de miércoles se presentará la primera edición del torneo bipartito que organizan la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. Será del lado entrerriano. En la misma confluirán los 16 equipos que competirán desde el próximo domingo.

Este miércoles 20 de agosto desde las 20 en Sala Mayo, sita en Raul Alfonsín y Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Paraná, se llevará a cabo la presentación de la edición femenina de la Copa Túnel Subfluvial, el certamen que marca la integración deportiva entre las dos provincias.

En dicha conferencia de prensa se presentarán los detalles del torneo, la programación de los partidos y los aspectos que se destacan de esta competencia bipartita. En este sentido, se harán presentes autoridades de los dieciséis clubes que jugarán la copa, las protagonistas y sus cuerpos técnicos.

Los equipos que participarán de la Copa Túnel Subfluvial

Culminado el Apertura Narela Gómez, torneo que se adjudicó ayer el conjunto Tatengue, quedaron definidos los elencos que competirán frente a los 8 de la Liga Paranaense. Empieza a quedar todo listo para el certamen de las dos orillas.

El próximo 24 de agosto había quedado establecida la inauguración oficial de las luminarias de la cancha número 2 del predio Nery Pumpido, la Pedro Pablo Pasculli, con motivo del inicio de la Copa Túnel Subfluvial edición Femenina, torneo que la Liga Santafesina organiza de forma conjunta con la Liga Paranaense.

Los ocho equipos de la Liga Santafesina que jugarán este torneo son: el campeón Unión, Colón, Coliseo, Náutico El Quillá, Peñarol, Veteranos, El Cadi y Juventud Unida. Los partidos se disputarán en los predios que tienen ambas ligas, tanto en el complejo que se encuentra en avenida Jorge Newbery al 5.000 de la Liga Paranaense de Fútbol, y el predio denominado Nery Pumpido perteneciente a la Liga Santafesina de Fútbol.

Copa Túnel Subfluvial Paraná Liga Santafesina
Noticias relacionadas
El santafesino Ciro Garmendia se trajo un empate ante Isaías Núñez.

Barrancas disfrutó de una gran reunión boxística con deportistas amateurs

Se realizaron los 100K de Santa Fe, Gran Premio 90 años Yacht Club Santa Fe.

Se realizó la Regata Gran Premio Motonáutico en la Laguna Setúbal

Las Leoncitas se quedaron con la gloria en Asunción tras vencer a Estados Unidos.

Las Leoncitas son de oro: le ganaron a Estados Unidos en Asunción

almagro a extendio su invicto en san tome en el prefederal

Almagro A extendió su invicto en San Tomé en el Prefederal

Lo último

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Último Momento
Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!