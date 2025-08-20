Uno Santa Fe | Ovación | Juan Manuel Arrieguez

Juan Manuel Arrieguez logró la primera dorada para el atletismo en Asunción

Juan Manuel Arrieguez conquistó la decimoquinta presea dorada para el medallero argentino al imponerse en la prueba de lanzamiento de bala en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2025 · 09:29hs
Donde Arrieguez pone el ojo

Donde Arrieguez pone el ojo, pone la bala: se llevó un oro como premio en Asunción.

El bonaerense Juan Manuel Arrieguez conquistó la decimoquinta presea dorada para el medallero argentino al imponerse en la prueba de lanzamiento de bala en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se realizó en la pista atlética del predio del Comité Olímpico Paraguayo.

Arrieguez estableció una marca de 18,39 metros en su último intento para llevarse como premio subir al escalón más alto del podio, llevarse la medalla de oro y escuchar el himno nacional en la ceremonia de premiación. En los otros cinco intentos había establecido 17,69, 18,06, 18,36, 18,32 y nulo.

En el podio lo acompañaron dos brasileros, Vinicius Avancini (plata, 18,31) y Alessandro Soares (bronce, 17,97).

La fueguina Renata Godoy se ubica quinta en el heptatlón, con 2.912 puntos, luego de haberse ubicado quinta en los 100 metros con vallas, con un tiempo de 15:18, y sumando 818 puntos; tercera en salto en alto, con una marca de 1,63 metros y acumulando otros 771; cuarta en lanzamiento de bala, con 11,30 metros, y 615 puntos y quinta en los 200 metros, con 27:04 y 708 puntos.

Por último, en la serie de los 100 metros con vallas femenina, Helen Bernard Stilling avanzó a la final al salir tercera en su serie, con un registro de 13:65.

La agenda del atletismo para este miércoles 20 de agosto marcará el debut de la santafesina Luciana Gómez Iriondo en la prueba de salto con garrocha. Actualmente radicada en Estados Unidos, Luli, tiene 21 años, y se formó en el Club Velocidad y Resistencia. Llega a Asunción con una marca de 4.15 conseguida el 28 de febrero pasado en Liberty Indoor Complex. También será el salto en la misma prueba con la garrocha de la rosarina Carolina Scarponi.

Atletismo Miércoles 20/8:

17:30 – Salto con Garrocha Femenino, Final: Carolina Scarponi y Luciana Gómez Iriondo.

17:40 – Lanzamiento de Martillo, Final: Tomás Olivera y Lautaro Vouilloz.

18:00 – Heptatlón Femenino | Salto en Largo: Renata Godoy.

18:45 – 100m c/Vallas Femenino, Final: Helen Bernard Stilling.

19:00 – 1500m Femenino, Final: Juana Zuberbuhler.

19:35 – Heptatlón Femenino | Lanzamiento de Jabalina: Renata Godoy.

20:20 – 400m c/Vallas Masculino, Final: Bruno De Genaro.

20:45 – Heptatlón Femenino | 800m: Renata Godoy.

Juan Manuel Arrieguez Asunción Panamericanos
Noticias relacionadas
El santafesino Ciro Garmendia se trajo un empate ante Isaías Núñez.

Barrancas disfrutó de una gran reunión boxística con deportistas amateurs

Se realizaron los 100K de Santa Fe, Gran Premio 90 años Yacht Club Santa Fe.

Se realizó la Regata Gran Premio Motonáutico en la Laguna Setúbal

Las Leoncitas se quedaron con la gloria en Asunción tras vencer a Estados Unidos.

Las Leoncitas son de oro: le ganaron a Estados Unidos en Asunción

almagro a extendio su invicto en san tome en el prefederal

Almagro A extendió su invicto en San Tomé en el Prefederal

Lo último

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Último Momento
Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: Nadie me llamó del sanatorio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Ovación
Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!