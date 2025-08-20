Juan Manuel Arrieguez logró la primera dorada para el atletismo en Asunción

Juan Manuel Arrieguez conquistó la decimoquinta presea dorada para el medallero argentino al imponerse en la prueba de lanzamiento de bala en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Donde Arrieguez pone el ojo, pone la bala: se llevó un oro como premio en Asunción.

El bonaerense Juan Manuel Arrieguez conquistó la decimoquinta presea dorada para el medallero argentino al imponerse en la prueba de lanzamiento de bala en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se realizó en la pista atlética del predio del Comité Olímpico Paraguayo.

Arrieguez estableció una marca de 18,39 metros en su último intento para llevarse como premio subir al escalón más alto del podio, llevarse la medalla de oro y escuchar el himno nacional en la ceremonia de premiación. En los otros cinco intentos había establecido 17,69, 18,06, 18,36, 18,32 y nulo.

En el podio lo acompañaron dos brasileros, Vinicius Avancini (plata, 18,31) y Alessandro Soares (bronce, 17,97).

La fueguina Renata Godoy se ubica quinta en el heptatlón, con 2.912 puntos, luego de haberse ubicado quinta en los 100 metros con vallas, con un tiempo de 15:18, y sumando 818 puntos; tercera en salto en alto, con una marca de 1,63 metros y acumulando otros 771; cuarta en lanzamiento de bala, con 11,30 metros, y 615 puntos y quinta en los 200 metros, con 27:04 y 708 puntos.

Por último, en la serie de los 100 metros con vallas femenina, Helen Bernard Stilling avanzó a la final al salir tercera en su serie, con un registro de 13:65.

La agenda del atletismo para este miércoles 20 de agosto marcará el debut de la santafesina Luciana Gómez Iriondo en la prueba de salto con garrocha. Actualmente radicada en Estados Unidos, Luli, tiene 21 años, y se formó en el Club Velocidad y Resistencia. Llega a Asunción con una marca de 4.15 conseguida el 28 de febrero pasado en Liberty Indoor Complex. También será el salto en la misma prueba con la garrocha de la rosarina Carolina Scarponi.

Atletismo Miércoles 20/8:

17:30 – Salto con Garrocha Femenino, Final: Carolina Scarponi y Luciana Gómez Iriondo.

17:40 – Lanzamiento de Martillo, Final: Tomás Olivera y Lautaro Vouilloz.

18:00 – Heptatlón Femenino | Salto en Largo: Renata Godoy.

18:45 – 100m c/Vallas Femenino, Final: Helen Bernard Stilling.

19:00 – 1500m Femenino, Final: Juana Zuberbuhler.

19:35 – Heptatlón Femenino | Lanzamiento de Jabalina: Renata Godoy.

20:20 – 400m c/Vallas Masculino, Final: Bruno De Genaro.

20:45 – Heptatlón Femenino | 800m: Renata Godoy.